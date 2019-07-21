激過特朗普？若呢位民主黨人明年當選　股市恐冧四成

美國總統大選明年舉行，一眾有意競逐的參選人已摩拳擦掌，準備投入選戰。最近法國巴黎銀行舉行的投資會議上，與會者最擔心的黑天鵝事件並非總統特朗普連任，而是由社會主義者入主白宮。著名對沖基金經理德魯肯米勒更估計，一旦自稱社會民主主義者的桑德斯(Bernard Sanders)當選，股市將較現水平下挫30至40%。



傳統以來，在任美國總統一般享有連任優勢，但特朗普上任以來，「通俄門」及其他醜聞一直纏身，移民政策引發爭議，他所發動的貿易戰仍然持續，觸發股市和經濟陷入衰退的恐慌，引起商界不滿。據最新全國民意調查顯示，特朗普的支持度落後於前副總統拜登，及其他四位有意角逐總統的民主黨人士，連任機會大打折扣。



●桑德斯倡增加大眾福利

2016年曾與希拉妮爭奪民主黨總統參選人資格的佛蒙特州獨立參議員桑德斯捲土重來，他一直深得不少千禧一代支持。雖然除了桑德斯外，現時所有潛在民主黨總統參選人均拒絕社會主義者的標籤，但其實與不少左傾的民主黨人志同道合，包括甚具人氣的紐約眾議員奧卡西奧‧科迪斯。他們主張的「綠色新政」(Green New Deal)，名稱從上世紀三十年代大蕭條後羅斯福政府推行的「新政」(New Deal)引伸而來，目標是把化石燃料使用在2030年降至零水平，以及建立全國性醫療保險系統。



桑德斯今年初在《紐約時報》撰文，揚言除非企業支付員工每小時15美元工資及其他福利，否則會阻撓企業回購股份，其主張掀起華爾街一陣熱議。他最近又建議寬免所有1.6萬億美元學生貸款，由向華爾街徵收交易稅抵償。



另一方面，民主黨麻薩諸塞州參議員沃倫(Elizabeth Warren)的「經濟愛國主義」主張似乎更加激進，聲言採取「積極管理」美元的方式，以支持美國職位及經濟增長。她又建議廢除商務部，建立新的經濟發展部，其單一目標是創造和捍衞美國職位。該新部門會把美國小型企業管理局、美國專利商標局納入，並獲得如美國貿易代表辦公室的貿易和出口權力，以及參與研發工作。



●沃倫要求廢除稅務豁免

沃倫另一政策藍圖是「綠色製造業計劃」，未來十年投資兩萬億美元從事綠色能源研究、製造及出口，作為符合「綠色新政」目標的一部分。為了支付龐大政策開支，沃倫要求堵塞稅務漏洞和廢除豁免，她在其網誌批評網購巨人亞馬遜年賺逾百億美元，但繳交的聯邦稅款卻是零。



有美國財政部前官員指出，沃倫傾向弱美元，或違背前政府對二十國集團(G20)作出美元政策承諾，可能被指透過匯率以取得競爭優勢。有評論人更指，沃倫以反特朗普自居，但她的政策主張其實與特朗普「美國優先」的民粹主義政策不謀而合。



相對其他潛在民主黨候選人，拜登的經濟政策主張接近奧巴馬政府，支持自由貿易。惟在批評壓力下，拜登提出2050年前，達致使用百分之百乾淨能源和淨零碳排放，亦稱不會收取化石燃料企業捐獻。為支撐其規模5萬億美元開支計劃，他指會扭轉特朗普政府的減稅政策。不過，經過最近民主黨候選人辯論後，拜登在民調的領先優勢已大幅縮窄。



●商界不滿 特朗普難連任

市場擔心極左的民主黨總統候選人勝出，將收緊監管和加稅，令股市下跌。摩根大通行政總裁戴蒙最近批評社會主義冒起，警告讓政府控制企業，使其達到政治目的，對美國未來而言會是「巨大錯誤」。



曾擔任國際大鱷索羅斯副手的德魯肯米勒表示，一旦桑德斯當選，好消息是大家變得平等，因為所有人都變窮，有錢人損失的財富比窮人多。他早前預測特朗普將未能連任，原因是一些重要搖擺州份對他不滿，又指其貿易政策打擊投資者和商界信心，擾亂了供應鏈。



巴克萊多元資產專家Mark Howard稱，該行投資會議的結論是市場對政治風險掉以輕心，低估了美國出現一位信奉社會主義總統的機會，相信踏入第四季，這將成為風險因素並導致投資組合出現變動。

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