南岸十延注資洽談限期

南岸集團(00577)(前稱十三集團)尋求注資的洽談限期第十度延長。該公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。該諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟公司其後十度延期至7月26日或各訂約方協定的較後日期。



按照原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。於諒解備忘錄的期限內，南岸預計能透過誠意金付款，收取合共7,000萬元。



公司周日(21日)的通告重申，再度延期是要給予訂約方足夠時間繼續磋商，但概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。



除尋求注資一再延期外，公司上周公布截至2019年3月底止之未經審核全年業績，錄得股東應佔虧損逾58.47億元，不僅較對上一年度顯著增加2.71倍，並且為連續6年錄得虧損，累積虧損金額超過77億元。



業績通告顯示，期內酒店物業/發展中酒店之減值虧損超過33.95億元，按年顯著增加超過1.82倍，並且錄得預付土地租賃付款之減值虧損10.37億元，以及物業、機械及設備之減值虧損逾2.63億元。

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