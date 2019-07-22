買家居保險有咩要注意？專家同你逐一拆解！

颱風雨季即將來臨，過去兩次超強颱風令市民家居損失慘重，家居保險正有機會發揮所有。《東網》請來專家AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲，為大家分享投保小貼士！



●保險業於「山竹」、「天鴿」共賠近40億元

據香港保險聯會數據，超強颱風「天鴿」造成的賠償數字逾8.5億元，而去年「山竹」造成的破壞引發共3.2萬宗各類保險申索，涉及金額為29億元。李劍雲則透露，AXA單計就「山竹」帶來的破壞賠償逾千萬。



●原來窗戶、花園、手袋爛咗都有得賠？

AXA早前有購買「全險」客戶的住宅，有三塊巨型玻璃被超強颱風吹碎，客廳遭嚴重破壞，最終為獲得賠償80萬元。



亦有住所位於赤柱舂坎角的客戶，其戶外花園、屋頂、窗戶、門等不同裝置和配件均被颱風破壞，不過客戶的家居保有「附加保障」，將保障範圍擴闊至戶外，索賠總額達55萬元。



另外，曾經有客戶因窗台嚴重滲水，多個名牌手袋濕水損壞，基於受保人能提供手袋的保修卡，最終獲得數十萬元賠償，惟受損的手袋必須交予保險公司自行處理。



●「家居保險」、「火險」、「全險」點樣分？

「火險」只針對樓宇結構方面的保障，例如牆壁，天花，地板，窗戶及業主在購買物業時已有的装修，若單位結構不幸在火災中受損，火險可為受保人提供重建受毀壞物業所需的資金。



「家居保險」則保障所內的財物損失或損毀，如因為意外而所產生的後加裝修，清理災場，以及臨時居所等開支，受保人可按保單條款向保險公司提出索償。



至於「全險」為家居，提供意外損失或損壞的全面保障，是保障範圍最廣泛的保險，不過保費略高一點。現時不少銀行會與保險公司合作，市民申請按揭時可以較優惠保費，將附送的「火險」升級至全險。



●事發30日內要保險公司申請賠償

李劍雲提醒，一旦住宅受颱風破壞，應盡快拍攝損壞財物作證據，並於30日內向保險公司申請賠償。

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