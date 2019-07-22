古勝：舜宇有貨不妨坐多陣

港股經歷翻來覆去後，上周尾段都算企在高位收，恒指單日升303點報28,765點，可惜主板成交都係得675億元，唔算太配合升勢，而炒上主因有兩個，美國再有官員出口術話鐵定減息，炒減息預期升溫，以及內地滬綜指反彈0.7%，帶動部分在港上市的中資金融股反彈。



先睇藍籌股，重磅的騰訊(00700)升1.4%、友邦(01299)升2.7%、滙控(00005)升0.4%，表現都幾唔錯，三者合共貢獻恒指140點；至於中資金融股中的建行(00939)、工行(01398)、平保(02318)則分別升0.9至1.4%不等，三者則共貢獻59點。由此可見，上述6隻金融股已貢獻恒指199點，故相對而言，其他藍籌股動力其實唔算太大。



今個星期有幾點值得留意，首先，內地科創板周一第一批啟動好似中國通號(03969)公布完成A股(688009.SH)發行，並於今日在內地上海證券交易所科創板上市買賣。考慮到五個交易日後漲跌幅限制比例為20%，將較一般A股更刺激，咁會唔會吸引番部分內地資金轉戰科創板，值得大家留意。



其次，英國新任首相將在本周誕生，但不論誰贏得首相寶座，仍然要面對10月底前能否有序脱歐的難題，所以會唔會成為未來投資市場另一個潛在炸彈？確不可掉以輕心。



另外，市場既然重新熱炒美國減息因素，美匯回落或進一步有利早前提過的本地地產股，板塊短期或再升多浸，但一日美國減息周期未完結前，相信本地地產股仍以大漲小回方式推進，所以大家記得買貨都唔好心急，而港鐵(00066)出盈警後，股價上周五先低後高，亦正正反映資金逢低買貨之信念甚強！



此外，無論市場之後點睇美國減息速度，未來美元因減息因素而轉弱的機會都幾大，這為金價近期反覆抽上之主因，但若然認為金礦股唔夠刺激，亦可以睇睇其他商品，好似近期白銀價格仲抽得急過美元，自7月15日每安士近15.2美元，抽到去上周五見每安士16.4美元樓上，累升近7%，並已上破自2016年7月至今的下降軌阻力，睇落仲有得去。



策略上，本身在港上市又與白銀有關的個股不多，難怪中國白銀集團(00815)上周五單日可以勁升41%報0.78元，成交大增至6,288萬元。不過，由於此股平時成交較疏落，所以就算睇好都僅宜小注怡情，目標價1元，止蝕位0.7元。



此外，上周尾段市場炒作華為在全球手機市佔率提升，刺激一眾手機設備股反彈，其中舜宇光學科技(02382)就再升2.8%，似模似樣，加上集團6月手機鏡頭出貨量按年升近16%都算唔錯，大行又普遍看好，其股價亦守穩6月初至今的升軌支持，如果資金繼續買貨，後市見紅底價都唔出奇。若有貨在手不妨坐多陣，至於未入貨者，可候其貼近10日線約85.3元才買貨，收市價跌穿20日線約83元止蝕。



東方產經專欄作者 古勝

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