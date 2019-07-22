沈振盈：走勢似假突破居多

過去兩周，港股市況一直呈現窄幅上落的局面，處於28,000至28,600點區間上落，成交萎縮至600餘億，買賣兩閑。主要原因是資金入市意欲不大，利好消息亦已完全被消化。另一方面，內地經濟數據疲弱，資金鏈又收緊，令到中港股市皆缺乏資金入市，沒有上升動力。星期五情況有輕微改變，恒生指數上破28,600關口，升到28,800點水平。



雖然，指數在技術層面出現突破信號，但要小心的是，這只是假突破，因為7月初大市是在29,000點阻力區掉頭下跌。故此，短期大市上望的空間不會太多。



若以玄學的角度，本周初市況仍然偏好，到了周中，市況可能出現逆轉，特到是周四，慎防出現較大的跌幅。



本周每日的股市走勢預測：



周一(庚申日)：天干地支皆屬金，全金之局，市況偏好。

周二(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，反覆偏好。

周三(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆偏軟。

周四(癸亥日)： 天干地支皆屬水，全水之局，顯著下跌。

周五(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，持續淡勢。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。