羅尚沛：港鐵有追加撥備風險

恒生指數果然是要悶足一星期，雖則上星期五曾突破了28,600點，但成交仍然低迷，顯示信心還有待復原。今個星期有中國科創板上市，首批上市科創板新貴，股價表現應該不俗，估計首星期約有三成升幅，靠的不是科創板的優良基本因素，純綷是打新效應和羊群效應，至於科創板好，A股會不會就一天光晒，還是不要想得太多。



中國上星期公布了最新一期經濟數據，GDP第二季6.2%是達標但並不理想，工業產出增加但後勁成疑，而消費額繼續上升，看似昇平，實際上是靠6月汽車割喉式減價追營業額所致，7月也是無以為繼。「畢業生變失業生」這個憂慮，更成為家庭壓縮開支的主因，惟望中央經濟會議小組能釋放貨幣政策利好信號。



繼中電(00002)因為澳洲要減電費發盈警之後，港鐵(00066)又發盈警，意料之內是沙中線問題多多，要股東承受早已預期，意料之外是，根據政府和港鐵一直宣稱紅磡站無問題，以為只作小修小補自能如常開通，點知要20億撥備，是不是上限還未知。



港鐵公布撥備消息一出，問股熱線響個不停，筆者的看法如下。之前低位買入作收息的可以繼續持有，因為有信心港鐵會不惜一切維持息率，惟股價就不要寄望太高，55元就算沒有撥備事件，估值已然太高。



在派息上，港鐵說會維持漸進的派息政策，眾所周知港鐵是半間地產的公用股，所以一直其派息比率都隨着新盤開售時間表而上上落落。他們說要維持派息政策，可理解為無論如何，為了鞏固其公用股價值，就算盈利要倒退也要保證其每股派息達到合理的收息水平。



何況要港鐵的車務運作業務出現倒退，實在是非常困難，衣食住行缺一不可，而且港鐵有無敵的車費「可加可再加」機制，為了增派息而加價，無人能反對。所以長線收息的縱然股價會因今次事件而要長期陷入昏睡狀態，收息能力也不會被削弱。



至於未有貨又想趁機撈底的就最好三思，其一是股價難再寸進，其二是對於今次撥備足不足夠，公司的語言偽術也要提防。究竟撥了20億是否就一勞永逸，公司只說這個數額是「最佳」的撥備數目，最佳是代表最多還是最少，是上限還是量低消費，不知道，但最好有心理準備未來還有追加撥備的風險。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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