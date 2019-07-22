鑫濤：利好消息全消化　美股回吐壓力大

美國聯儲局有關官員近日一再發出在本月議息後將會把息口調低的更強烈鴿派信號。由於中美貿易戰令到全球貿易局勢緊張及通脹乏力上升，市場也擔心勢必令到美國經濟由強轉弱的機會大增，因此即使目前美國的就業、通脹及零售數據雖然有不俗的表現，市場相信聯儲局為要管理好美國經濟由強轉弱的可能性正在上升的風險，亦只好屈服於美國總統特朗普的連番施壓而發出上述的減息強烈信號。



近期美股的強勢表現亦已完全反映了聯儲局本月底議息後，「一定」會宣布減息的可能性。其實上半年美股V形上升及再創歷史紀錄新高，主要是受惠於聯儲局的貨幣政策由鷹轉鴿，隨着目前市場已完全消化月底將會減息的利好消息。加上，上周美股在再創歷史高位後，卻在技術上呈現乏力再升並明顯低收的惡劣走勢，料隨後炒減息的利好美股的作用將無以為繼，料本周美股或因獲利回吐而有較大的調整。



留意也有一些市場人士並不認為聯儲局「一定」會在本月底宣布減息，例如期貨及商品交易諮詢機構的GRZ Energy主席Anthony Grisanti便相信聯儲局本月底不會減息。他相信聯儲局主席鮑威爾必定會仔細研究目前的情況，特別是需要更多的經濟數據來決定是否真的有需要去減息。他預期鮑威爾仍有決心要捍衞聯儲局的獨立性，並不希望令市場感到聯儲局是因為美國總統特朗普的連番施壓才迫於宣布減息。



事實上，一旦本月底美息真的被調低，但美國稍後公布的經濟若然仍然繼續表現強勁並令到市場相信聯儲局是「減錯息」的話，屆時必定會使到聯儲局的獨立性甚至公信力受損！而這肯定是鮑威爾不願看見的。



所以，本月底聯儲局是否真的會一如市場預期般「一定」會減息其實仍然存在變數。因此，在本月底聯儲局有議息結果前，美股較大機會遭到不少獲利回吐盤壓力影響，除了限制進一步上升的動力外，甚至會有較大調整，但基於美國基本因素仍佳，故相信美股經過一輪調整後在低位會有一定承接力，不會出現熊市式下跌，美國三大股指期貨的走勢料隨後會因此以大型反覆上落市為主，所以目前投資者宜作出「高沽低揸」的波段交易(Swing Trading)策略，避免破位追入。



資深市場人士 鑫濤

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