盧志威：銀紙氾濫　黃金最值博

臨近月底聯儲局議息，鴿派竟然異軍突起。根據利率期貨顯示，有近50%的機會率減息0.5厘，最主要是關乎聯儲局的投票委員紐約聯儲銀行行長威廉斯的言論，認為進行預防性降息對經濟是正確的舉措，所以市場的反應，是美元跌，股票、黃金及債券上升。



根據過往經驗，減息時期買入股票、黃金、債券，是最理想的做法。反正是催谷資產，一定會進入輪流炒的格局，黃金近期被多位知名人士點名，認為有大升空間，就是因為全球主要貨幣大減息，貨幣變得愈來愈不值錢，正所謂「以無限買有限」，貨幣、現金愈來愈無限，有限而信任度高的資產例如黃金，相對價值會提升，黃金的保值功能會顯現，長遠來講，有機會進入大牛市。



至於股票就屬於中性，視乎是哪些公司，美股跑贏全球市場有道理，因為公司規模大、壟斷性強，減息只不過是幫助大公司降低成本，從而增加市場份額。非龍頭類的公司則未必可以受惠於這個大潮流。



在香港股票市場中，都可以見到少數優質股能夠力守高位，估值愈來愈貴，相反殘股缺乏催化劑，可以一直殘下去，故此選股之時要小心分辨。



至於債券，相信是易升難跌，美債長期來說還有減息空間，相信有心機長揸，會帶來不俗的回報，升幅則要視乎減息力度，但如買入公司債，則要留意信貸風險，新興市場的債券大部是房地產，近來內地房地產企業面臨資金困境，如果維持現狀，中小型內房會倒閉，所以不能因為貪高息走去博，一旦博錯會血本無歸。總括來講，現在以黃金最值博，債券和股票次之，盡量打穩防守，等市況好轉再博。



獨立股評人 盧志威

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