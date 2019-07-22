周樂樂：靜候中央釋放寬鬆信號

過去一周，A股市場整體微漲。一周累計，上證50指數漲0.27%、滬深300指數漲0.6%、滬綜指漲0.22%、深成指漲0.83%、中小板綜指漲0.54%、創業板綜指漲0.89%。板塊方面，漲幅最大的五大板塊為農林牧漁、房地產、有色金屬、非銀金融、綜合；跌幅最大五大板塊分別是家用電器、食品飲料、通信、醫藥生物、休閒娛樂。



消息面上，全球經濟依然疲弱，主要經濟體以及全球PMI依然處於低位。中國方面，房地產的下行已經進入到負增長區間，即將進入加速下行探底階段。雖然其他經濟數據有企穩的迹象，但我國經濟仍面臨較大下行壓力。



受全球經濟低迷影響，全球寬鬆周期愈加明顯。7月15日南韓、印尼、烏克蘭和南非央行宣布降息，一日之內四家央行出現降息動作。此外，美聯儲降息概率已大幅提高到70%。中國方面，如無意外，也將進入更寬鬆周期。不過，於下周召開的年中經濟工作政治局會議才能確認下半年的政策趨勢。相信屆時，市場將得到寬鬆政策的積極信號。



由於經濟下行壓力加大，尤其是地產的下行周期已經進入到負增長區間。政策鬆動的概率加大。7月19日，河南當地媒體報道，開封市已取消地產限購令。雖然，我們不會再度刺激地產，但地產的下行為寬鬆政策對沖下行壓力打開了閘門。



此外，我國仍繼續快速推進長期經濟增長的改革。金融供給側改革已經到了關鍵時刻，傳聞陸金所也將退出P2P業務，網貸業務幾乎遭到團滅。打破剛兌在債券市場仍繼續發酵。供給側改革方面，13部門聯合印發《加快完善市場主體退出制度改革方案》，破產制度擴大到個人。不僅加快市場出清，發改委還致力於優化營商環境，吸引和孵化優質企業。



整體而言，本輪全球短波經濟周期已經進入蕭條期，全球將迎來大寬鬆時期。受貨幣政策支撐，股市有望繼續走強。A股板塊方面，受貴州茅台中期業績不及預期影響，消費抱團風格本周有所弱化。與此同時，科創板即將於下周一開市。此消彼長，A股或再度迎來科技股強勢的時期。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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