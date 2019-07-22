【名家筆陣】吳小平：全球谷經濟 白銀贏面高

各位讀者，筆者在此提示一個未來數年持續的較高風險(也就是較高波動率)的投資機會：白銀。



白銀是貴金屬的一種，也是重要工業金屬。發出這個投資思路的主要因素來自：



第一，6月內地經濟數據(投資、消費、金融)均略低於預期，如果繼續維持現狀，那麼下半年經濟增長可能更加乏力，年底將無法完成監管層年初設立的預期目標，這個情況不能被接受。因此，超越現有規模的多項經濟刺激政策，隨時可能出台。而任何一次經濟刺激，經驗上波動最大的就是有色金屬。作為貴金屬和工業金屬雙重屬性的白銀，是理想配置選擇之一。



第二，在預判的可選刺激政策中，貨幣政策及財政政策的空間已經被市場充分預料，即使內地當局進一步降低存款準備金率，即使進一步降息，也難以大幅提振資本市場信心。而產業政策的選擇方向，將成為交易員們對管理層復甦雄心的打分基礎。筆者認為，房地產已無機會 ，而汽車(尤其是新能源汽車)、平價光伏是理想抓手，規模大，產業鏈條長，產業涉及白銀用量將有十年翻番潛能。



第三，礦產銀產量供給增量已非常有限。銀的供給，分為礦產和再生。前者在10年前就達到歷史供給頂點(約11億安士)，之後逐步下滑，去年僅10億安士。其中再生資源供給腰斬。有意思的是，由於白銀大多是其他金屬的伴生產品，雖然2017、2018年的大多數白銀的產量成本低於COMEX全年均價，但由於白銀多為其他金屬的伴生物，因此並不能刺激礦主增加白銀產量的意願。供給不足，在未來一段時間將持續，且似乎難以通過短期資本投入而改善。



第四，全球已經徹底進入貨幣大寬鬆周期。根據歷史經驗，此輪金融寬鬆至少延續3年以上，貴金屬將總體受益。但毋庸置疑的是，由於分工、利益的不同，全球一致的寬鬆，使得全球各國統一走出增長衰退的可能性更低(所謂你和鄰居一起加強保安，不會使得自己住宅受襲概率低於過往)。如此看來，黃金等貴金屬是有可能在這輪放水中獲取一定資產權重優勢，而白銀彈性從來顯著高於黃金，看多黃金必做多白銀。



第五，金銀價格之比的傳統經驗將逐步消失。在未來經濟復甦及產業擴張中，如汽車、醫用膠片、光伏等領域，白銀工業用量增長將顯著高於黃金。目前，白銀已經完全不是貨幣儲備，但是最近30年來，大家依然沿用50至90倍的金銀價格比來指導交易(最新約為70倍，中軸附近)，這個經驗比將隨着白銀徹底變為工業資源而淡化消失，金銀比將可能逐步低於50倍，白銀崛起概率較大。



第六，作為重要商品期貨成員，也得注意白銀風險。以上筆者的投資立論，是建築在白銀工業化、白銀供給不足、中國及全球經濟刺激規模較大且長期、黃金收益時白銀彈性更大等基礎上，如果汽車工業復甦乏力，平價光伏規模不及預期，或者說黃金的避險地位絲毫不受比特幣等挑戰而導致金銀比突破100倍等，均可能造成白銀價格重創。



第七，中國有哪些值得關注的白銀企業？已呼之欲出。



吳小平

曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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