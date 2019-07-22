大健：投行從業員只是高薪臨時工

最近又有幾家國際性銀行或投行宣布裁員計劃，本來也沒有多大留意，更沒有興趣在這裏與讀者分享想法。因為對於銀行裁員早已麻木，更沒有多少感覺。



不過，有位行外朋友主動問起我的想法，才發現原來還有很多人對銀行裁員感到驚訝，甚至擔心意味經濟不景。



其實當被問及知否已有幾家投行公布裁員計劃時，自己起初只是冷冷回應指這不是新聞，都傳了好幾個星期。朋友隨即追問會否有更多銀行裁員，筆者則表示銀行裁員已不是新鮮事，甚至想說現在做投行若果未曾試過被裁員，不知應該說好運還是入世未深。



朋友再揣測地問到，「你即是說銀行裁員是常態？」這時自己才認真思量這個題目。



其實，無論是投行從業員，又或者是行外人都應該改變這樣一種想法，銀行早已經不是甚麼「穩陣」的職業。與其擔心裁員，不如接受投行員工也只是一份人工比很多人高的臨時工吧！



總之有生意需要埋班時便多聘請幾個人，工作完成不需要那麼多人開飯時，則請你另謀高就。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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