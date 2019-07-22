【地產專題】新盤入伙爆放租潮　季內逾6千單位出籠

踏入第三季，各區多個大型新盤排隊入伙。東網統計，全季料有10多個全新項目蜂擁交樓，共涉超過6,000個單位，數以百計租盤生力軍已不斷湧入二手市場搶客。不過，業界指出，配合暑假傳統租市旺季來臨，租金壓力有限，相反有關交投料將被大幅激活上升。



要數本季入伙盤之中的焦點屋苑，不得不提西鐵沿線兩個提供超過千伙的大型新盤，當中，由新鴻基地產(00016)發展的西南九龍匯璽II，設有1,188個單位，未入伙已經錄得大批預租個案。中原副區域營業董事歐陽振邦指出，該物業位處南昌站上蓋，交通便捷，加上基座大型商場快將開幕，令住戶日常生活更方便，各種因素推動項目二手租務市場保持暢旺。



他亦透露，樓盤自第一期入伙以來，租賃交投持續暢旺。首兩期至今已共錄500多宗交易，當中快將正式收樓的匯璽II，暫已錄約80宗預租個案，平均呎租約59元，與一期做價相若。目前該期共有約225個二手租盤，最平開放式戶每月叫租由約1.55萬元起。



屋苑剛錄得租客預繳全年租金交易的個案，美聯營業經理黃永財表示，單位為3B座高層H室，面積362方呎，間隔為一房，一年租金合共約22.2萬元，平均每月為1.85萬元，呎租約51.1元。據了解，業主於2017年底以約838.04萬元購入該單位，租金回報率逾2.6厘。



●愛炫美盤源達100個

與此同時，近期不斷有新盤入伙的荃灣西站，剛又再有大盤啟動交樓。中原首席分區營業董事龐耀昌指出，海之戀‧愛炫美開始交樓，近日二手租盤量急增，市場已經錄得約100個租盤，盤源預料將會持續增加，有助紓緩租盤緊張情況。目前兩房及三房戶月租叫價分別約2萬元及3.1萬元起，四房戶則由4.2萬元起，平均呎租約40元，屬於市價水平。



他又稱，區內新樓租盤需求殷切，其中海之戀及全‧城滙自年初相繼入伙，租務成交十分活躍，分別累計錄得約340宗及約220宗租租賃交易，平均實用呎租約38元。踏入租市旺季，預期區內該市場成交將一直上升，料7至9月高峰期成交量，可增加兩至三成。



●OASIS細戶萬四入場

至於其他各區亦有不少大型項目加入爭奪租客。例如未來一手主要供應重鎮的啟德發展區，快將再有屋苑落成，會德豐地產發展的OASIS KAI TAK，預期最快本月底至下月初收樓，屋苑目前已經有70個租盤，平均呎租約40元，貼近同區市價水平，開放式戶入場月租金額約1.4萬元。



中原高級區域營業經理吳妙粧表示，該區租賃需求大，即使入伙盤供應較多，但市場吸納速度極快，年初至今，區內租金已上升約兩至三成，全區本月至今已錄近80宗租賃成交，並且不乏高價承接。當中龍譽租盤已被市場消化得「七七八八」，1A座極高層F室，實用面積514方呎，剛以每月2.3萬元租出，折合平均實用呎租44.7元，創屋苑兩房戶新高。據悉，業主於2018年1月以約1,388萬元買入單位，租金回報率約2厘。



●AVA 55回報率撲4厘

除了大型屋苑之外，個別市區單幢樓亦已屆現樓。美聯物業營業經理洪龍菲表示，馬頭角AVA 55近期開始收樓，剛錄得首宗租賃個案，單位為中層B室，實用面積166方呎，屬開放式間隔，每月租金為1.08萬元，呎租約65.1元，以2016年購入價計算，回報率約3.9厘。目前項目約有45個租盤，當中有15個為鎖匙盤，月租叫價最低由1.1萬元起。



●需求殷切 租值料穩

有業內人士認為，大批新樓同步啟動交樓，短時間內令到二手市場租盤競爭氣氛急升，個別業主有機會以較吸引價錢放盤，部分供應較多的單位類型，競爭相對會較激烈，但始終市場需求仍然殷切，估計有助抵銷減價下調壓力，整體租值可望保持平穩。

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