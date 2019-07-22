退休無憂︰台男長揸高息股　50歲前退休歎世界

生於六十年代台灣鄉下家庭的林英權，父母均從事漁業。他成功入讀台灣最高學府，並入職台灣巨企，由於懂得掌握長線投資之道，未到50歲已退休歎世界，堪稱人生勝利組。林氏直言自己並非有投資秘笈，而是長期買入個人熟悉的板塊或股份，當中包括長期派高息的崇越電(台股：3388)。



林英權入讀的台灣大學，為當地最高學府，之後更進入台灣大型企業台積電(台股：2330)，從事半導體業。他本應過着薪高糧準的生活，然而，由於對生活有另一套哲學，希望退休後完成個人夢想，毅然在49歲之齡退休，希望過另一個人生。



●在台積電從事半導體

林氏在台積電從事半導體的主流設備工作，當時年薪已達過百萬新台幣，絕對是高薪一族，現時台灣的大學畢業生，普遍月薪只是2.2萬新台幣而已。隨後他每兩年都轉換工作崗位，但凡與電子科技相關的都曾涉獵。



或許部分人會認為不停轉換工作崗位難以適應，然而他對不同的新事物均感興趣，十分願意作出新嘗試。所以，上至工程規格，下至產品規劃，以至對外向客戶推廣的角色都曾擔任，並令他更了解製造業的上游及下游事務。當事業進入巔峰時，他更負責管理整個部門的市場推廣及策劃，並肩負起來年公司收入增長率的重責。



至於為何放棄旁人眼中的「筍工」，他形容：「覺得自己每天都在重複做相同的事情，無法從事業上尋求新的激情有關！」並補充指，因確保公司每年收益增長，壓力沉重，令身體響警，容易疲勞、有掉髮迹象及變得肥胖，最嚴重時更出現前期肝硬化症狀，故萌生退意。



●每年獲豐厚股份花紅

當時，普遍具規模的公司會派發股票作花紅獎勵員工，台積電亦不例外，以他個人為例，在年薪以外，每年會獲得價值100萬新台幣的股份，高峰時更獲價值逾200萬新台幣的股份，可謂非常豐厚，而這提高他對半導體行業的信心，從此開啟了他的投資之路。往後個人不斷增持台積電股份，而台灣股票與港股不同，大型股每年多會派發利息予股東，可穩定地累積被動收入。



除了台積電外，近年他亦長期持有設計及生產矽利光商品及節能商品的崇越電，該股以高派息為賣點，股息率逾7厘，過去10年總收益率（股價連同股息再投資）為1.7倍，股價期內升36%，顯然股息較股價增長更吸引。



過往他因收入穩定，高峰時期年薪達200萬新台幣，故投資策略也相對進取，會將八成資金投入進取型的股票，並主要觀察一日或一星期的走勢圖，以短中線為目標。後期由於工作繁重，無法頻密睇市，故轉為長線，並偏向揀龍頭行業股份，及以經營者的方針為選股條件。而且他一選定某隻股票後，就不會輕易改變。



●睇技術指標衡量買貨

然而，投資路上總有賺蝕。當年因資訊不發達，他曾損失過百萬新台幣。這件事反而激發其好勝心，更把心一橫要「搞懂」股票為何事，隨後閱讀大量理財類型的書籍、雜誌及報章。現時他已懂得利用KD指標及MACD指標等來衡量入市時機，不再單一以日線為指標，更領悟出不熟的板塊不買，只專買入自己已從事大半生的半導體及工業股股。現時，其投資取向偏向穩健，會選擇股息率較高的股票，每年股息收入逾100萬至200萬元新台幣。



●勸勉年輕人 及早學習投資

對於投資，林英權提議年輕人多做功課，而且愈早學習投資愈好。他直指，就算學生尚未畢業，亦可學習風險管理等知識，皆因沒有人是專家，投資是持續學習的過程，千萬不要因懶惰或不了解而放棄學習。



●每月定額入市作練習

他建議年輕人，可每月用如2,000港元投入股票市場當作練習，並定期作出調整，即使最終有損失，亦可當作交學費，賺取經驗。同時，市面上有不少投資類型課程，他則認為，每個人的狀況不同，最好具備基礎知識才上堂，通過自學過程才更容易產生共鳴感，否則貿然上堂只會一頭霧水。



他又提醒年輕人切勿自怨自艾，每個世代都有富人及窮人，只有投入時間，才會獲得真正的財務自由！



●重視養生 「拍打」調理身體

外表看來相當年輕的林英權，特別著重個人身體狀況，並愈加留意有關養生的資訊，原來跟當年的健康問題有關。



當時他曾向西醫求診，換來的結果卻是一句肝壞了就沒法補救。所以，他決定自行研究，閱讀健康類型的書籍，並同時開始接觸經絡養生及拍打養生。過程中，他曾請教不同中醫，並自學成材，以拍打的方式幫助調理身體。時至今日，他希望傳承養生的理念，更會定期教授拍打學問，盼傳遞養生的重要性。



●成立初創 出產生態肥料

他現時的退休生活多姿多采，除了教授拍打，閒時偶爾擔任節目主持人。另外，他與一眾舊同事成立初創公司，希望專門生產生態肥料，以無毒的物質及充滿礦物的肥料為賣點。



然而，其目標不是以賺錢出發，整個概念是希望透過回收半導體，將廢物變為「黃金」。短期內，他更會開設實驗室，長遠更希望將台灣甚至全世界的土地健康化，令所有人都能享用健康的肥料、健康生活。

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