【產經專題】港零售大鑊！7月生意仍淡薄　企業要員工清假

中美貿戰持續拉鋸，加上香港示威浪潮不斷，在內外負面因素雙重夾擊下，嚴重影響本地消費意欲，當中以珠寶首飾及化妝品零售商最受影響，多家香港上市零售企業近日陸續公布低迷的銷售數據，部分甚至就今年上半年業績發出盈利警告。有大型連鎖珠寶商更表示，短期會讓員工選擇放年假或進行跨區人手調動作應對。



連鎖化妝品店莎莎國際(00178)周前便表示，香港社會事件於6月第二周開始，已影響公司部分店舖的生意，導致六月中下旬的銷情受壓，加上去年同期的高基數效應，令今年4月起首財季表現滯後，季內香港及澳門市場錄得同店銷售按年大跌15.3%。



同期，周大福珠寶集團(01929)的港澳同店銷售亦見雙位數跌幅，按年下跌11%，為近3年來首次。周大福解釋，主因是受到高基數的影響，及宏觀環境不明朗令消費氣氛審慎所致。



●短期跨區調人 月底再算

有另一家本地大型連鎖珠寶首飾零售商亦透露，受近期社會活動影響，公司6月的營業額按年下跌10%，生意受挫情況並已蔓延至7月首周，無論遊客或本地客的購物意欲均明顯大減。即使7至8月原為暑假旺季，但7月至今銷情仍呈下滑趨勢，故業界未敢樂觀。該公司目前除主力向舊客加大營銷力度外，短期人手安排亦將增添彈性，包括讓員工優先選擇是否放年假或進行跨區人手調動，並視乎7月底或8月市況再作較長遠安排。



香港服裝零售企業佐丹奴國際(00709)及化妝品零售商卓悅(00653)亦不約而同於上周發盈警。佐丹奴料今年截至6月底止半年盈利按年減少38%，主因零售環境疲弱及中美貿易戰，導致中華地區市場情緒不佳。卓悅今年上半年業績更預期由盈轉虧，因近期全球經濟狀況導致銷售業績疲軟，包括中美貿易戰、人民幣貶值、及6月香港發生示威及社會動盪等。



經營AEON的永旺(00984)亦發盈警，由於中港經濟疲弱影響消費及零售情緒，加上會計準則改變，導致今年上半年收入低於去年，故料今年上半年虧損較去年同期擴大。



●寒冬恐至 國際品牌受累

至於應對方法，莎莎國際表示正調整業務策略，目前正致力調整產品組合，以迎合競爭環境，提升高端產品的供應及加強自家品牌的關連銷售，推動銷售和改善毛利及盈利能力等。不過，若未來社會氣氛仍未和緩，擔心將繼續影響經濟，該公司將積極採取不同的應變措施，包括加強力度發展線上線下業務。



事實上，除了本地零售商受創外，國際品牌亦受牽連。擁有卡地亞、Van Cleef & Arpels、Alfred Dunhill，以及Montblanc等品牌的國際奢侈品商歷峰集團(Richemont)上周便表示，其香港業務受到最近的示威活動影響，截至今年6月止首季度，該集團手錶部門收入在新系列推出情況下仍減少2%，與原預期增長3%背道而馳。而另一個瑞士鐘錶品牌Swatch上周亦表示，其中國、日本及美國市場上半年銷售收入均錄得增長，惟香港市場銷售收入卻大跌10%，反映本地政局不穩與示威的影響。



香港零售管理協會已發表聲明，指出大部分會員公司上月及本月首周的營業額平均錄得單位數至雙位數跌幅，若情況持續，將修訂今年全年銷售額預測由「正變負」，跌幅更可能高達雙位數，或創20年來首次，意味香港零售業或再迎來寒冬。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



