【市前重點睇】油價彈升　金價高企

●美匯指數彈上97.2；圓匯略回至107.8；歐元兌美元報1.121；英鎊弱企1.250。港匯偏強，報7.8068。離岸人民幣在6.87水平。金價高企1,442美元。油價彈升，布油在周一早段曾升至63.47美元，紐油見56.22美元。道指期貨微升6點。



●內地科創板周一開市，將有25隻新股上市交易，上交所指不必擔心科創板從主板「抽血」；分析師預計首日有望取得開門紅。科創板股票將於2020年1月22日起納入上證綜指。



●道指上周五收報27,154點，跌68點或0.25%；標指收報2,976點，跌18點或0.62%；納指收報8,146點，跌60點或0.74%。總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.65%、1.23%和1.18%。https://bit.ly/2M3uLnq



●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局在本月底難以不作出寬鬆政策，但傾向期望減息幅度為25個基點。



●港股ADR指數全日亦受壓，按比例計算，收報28,577點，跌187點。



●即月恒生指數夜期收報28,670點，跌151點，低水95點，成交22,369張。



●霍爾木茲海峽劍拔弩張，兩艘與英國相關油輪被伊朗軍方扣押。英國政府警告伊朗稱此事將有嚴重後果。美國總統特朗普表示美國將在油輪事件上與英國合作。

-紐油上周五收報每桶55.63美元，升33美仙或0.6%；布油收報每桶62.47美元，升54美仙或0.87%。



●紐約期金上周五盤中一度高見1,454.4美元，續創6年高位，收報每安士1,426.7美元，跌1.4美元或0.1%，全星期累升約1%，為6月21日以來最好的全周表現。



●美國10年期國債孳息率升3.1點子，報2.0552厘。



●中美暗示可能很快「面對面」會談。

-內地官方媒體報道，已有中國企業向美國出口商就採購農產品詢價並申請關稅豁免；中方有關部門表示，希望美方與中方相向而行，切實落實美方有關承諾。



●英國富時100指數上周五收報7,508點，升15點或0.21%；德國DAX指數收報12,260點，升32點或0.26%；法國CAC指數收報5,552點，升1點或0.03%。https://bit.ly/2JULqqG



●經濟學家預測，歐洲央行將在7月25日決策會議上調整政策措詞，釋放減息信號，然後在夏季休會後的下一次會議上採取行動。



●英國財相夏文達表示，約翰遜要求他的政府成員準備接受在10月31日無協議脫歐。



●人行推出11項金融業對外開放措施，包括提前取消券商外資股比限制等，以及放寬外資保險公司准入，並將進一步推動評級領域對外開放。



●滙豐銀行亞太區顧問梁兆基表示，受中美貿戰膠着及反全球化等因素影響，下半年香港經濟將持續低迷，料全年經濟增長最低會跌至約1%。



●消息指，中國四大汽車製造商之一的上汽集團，預計今年全年銷量將按年跌7.2%。這將是該集團有記錄以來首次出現年銷量下滑。



●南航集團實施股權多元化改革，引入合計300億元人民幣地方國資。



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