【股民熱話】精選20萬元港股抗逆組合　首先要克服…

港股先後錯失兩隻大型新股登場，又盛傳有巨型中概股來港集資規模可能會減半。不過，喺憧憬減息之下，港股企穩兩萬八關樓上，似乎大家愈係冇信心，班大戶就愈係要做上。自問信心唔係幾夠，但又覺得唔可以冇貨揸手，不妨花點心機，精選一個港股抗逆組合。



市況交投淡靜之下，要找短線炒作目標一啲都唔容易。好似隻半新股中煙香港(06055)，見人頭湧湧衝入去跟炒，走遲半步分分鐘要放低一半錢走，十足發噩夢咁。依家魚缸極難搵食，與其如此冒險虛耗本錢，倒不如搵幾隻避險股做鐵膽坐定定，唔使炒出炒入輸多過贏！



若要搞一個20萬元組合(見附圖)，筆者會揀五隻股份，分別是港鐵公司(00066)、領展房產基金(00823)、恒基地產(00012)、越秀房託(00405)及粵海投資(00270)。



港鐵公司勝在本地運輸業務收益穩定，受經濟景氣欠佳影響較微，加上樓價靠穩，其有不少鐵路上蓋物業發展項目在手，攻守兼備。雖然上周因沙中線項目發盈警，但實際影響短線且有限，反可留意低吸機會。



領展雖然睇息率唔係好突出，但勝在管理層執行能力強，且有回購股份概念支持，加上公屋商場及停車場組合收益亦相對其他物業收入基礎較穩定，應該好快見紅底價，表現有望繼續跑贏大市。



至於恒地，主要是受惠大量市區重建項目在手，加上樓價靠穩，以及低息環境持續，都有利其股價跑出。越秀房託的房託基金性質亦不失防守性之選，有約5.8厘息，收入穩健，同是長揸收息的好對象。份屬廣東省旗下企業的粵海投資，主要收入來自東江水，息厘逾3厘，又係揸得安心之選。



以上五隻股份，現價普遍距離52周高位不遠。所以，要執行呢個組合，必須要先克服「畏高症」。呢期港股就係愈貴愈要買，愈平愈冇人吼，要克服心理障礙，才有條件爭取勝算！



有股民問，點解唔揀物業管理股，都係熱炒。唔揀的主要原因，係擔心下半年內地經濟和個人信貸狀況可能會進一步惡化，除咗不利內銀股，內房氣氛亦會受到影響，加上現成的物管股普遍係民企股系列，小弟都係有啲擔心，所以即日鮮小注跟炒並無不可，但就未必係安心坐貨之選。



東方產經專欄作者帥哥

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

