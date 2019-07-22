科創板登場：一文睇明交易規則

上海科創板正式上市！須知道科創板交易規則與以往滬深主板、深圳創業板等大有不同，想以散戶身份刀仔鋸大樹，就要記實以下重點：



【投資者門檻】滬市A股證券帳戶開通科創板股票交易權限；開通前20個交易日帳戶內日均資產達50萬元人民幣；兩年參與證券交易經驗及其他規定條件。



【報價規則】申報股數以200股起步，之後以1股為單位遞增；每筆買賣通過限價申報不得超過10萬股；若通過市價申報不得超過5萬股；盤後固定價格交易則不得超過100萬股。



【每日股價漲跌幅比例】首5個交易日不設漲跌幅限制(即盤中臨時停牌機制)；第6個交易日起設20%漲跌幅限制。



【盤中臨停機制】盤中股價升跌幅首次達到30%、60%，需分別進行一次臨時停牌，為時10分鐘；若停牌時間跨越下午14時57分，亦需於當日14時57分復牌。



【限價申報機制】申報價格不得高於買入基準價格的102%；賣出申報價格不得低於賣出基準價格的98%，即俗稱「價格籠子」的有效申報價格範圍。



【價格保護措施】投資者主動設定能接受的最高買價或最低賣價。



【盤後固定價格交易】每個交易日下午15時05分至15時30分，以收市價為成交價，上交所按照時間優先原則對收市定價申報進行逐筆連續撮合。



資料來源：上海證券交易所



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