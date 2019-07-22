科創板登場：部分股份高開後回落30%　觸發臨時停牌

首批25隻股份開市飆升一輪後，個別股份包括虹軟科技、睿創微納、瀚川智能、嘉元科技及天准科技股份較開市價回落逾30%，觸發臨時停牌10分鐘。



同時在香港上市的中國通號，則觸及臨時漲停。



該批股份暫時成交額已逾200億元人民幣。





【09:31】科創板登場：首批股份開市升幅介乎57至287%

上海科創板首批25隻股份首日上市，開市升幅介乎逾57%至287%，其中安集科技(688019.SH)漲幅最大。



該25隻股份包括：華興源創(688001.SH)、睿創微納(688002.SH)、天准科技(688003.SH)、容百科技(688005.SH)、杭可科技(688006.SH)、光峰科技(688007.SH)、瀾起科技(688008.SH)、中國通號(688009.SH)、福光股份(688010.SH)、新光光電(688011.SH)、中微半導體設備(688012.SH)、交控科技(688015.SH)、心脈醫療(688016.SH)、樂鑫科技(688018.SH)、安集科技(688019.SH)、方邦股份(688020.SH)、瀚川智能(688022.SH)、沃爾德金剛石(688028.SH)、南微醫學科技(688029.SH)、天宜上佳(688033.SH)、航天宏圖(688066.SH)、虹軟科技(688088.SH)、西部超導(688122.SH)、鉑力特(688333.SH)及嘉元科技(688388.SH)。



首5個交易日不設漲跌幅限制，但有盤中臨時停牌機制，當股價升、跌幅首次達到30%、60%，需分別進行一次臨時停牌，為時10分鐘；若停牌時間跨越下午14時57分，亦需於當日14時57分復牌。



至於第6個交易日起，則設有20%漲跌幅限制。





【09:18】科創板今登場 李超：肩負引領經濟發展

市場矚目的上海科創板今日(22日)正式上市，中國證監會副主席李超於上市儀式上致辭時稱，設立科創板並試點註冊制，肩負引領經濟發展；對於進一步提升資本市場功能，更好服務供給側結構性改革和高質量發展具有獨特的作用；並將不斷深化對科創板市場發展和運行規律的認識，推動資本市場全面深化改革和健康發展。





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