港股28500爭持　友邦回吐1%　地產股跑輸

A股跌約1%，港股低開過百點後窄幅上落，恒生指數最多跌270點，低見28,494點，暫於28,500水平上落。國企指數跌70點，主板成交260億港元。



藍籌股個別發展，中國海外跌2.4%表現最差；中國聯通跌2.3%緊隨其後。萬洲國際及舜宇光學逆市升1.6%，是表現最佳藍籌。



重磅股跟隨大市向下，友邦保險續跌1%；中國平安跌0.9%；滙豐控股及騰訊跌0.6%；香港交易所及中國移動跌1.5%及1.2%。



地產股跑輸大市，九龍倉置業跌2.3%；新鴻基地產跌1.7%；恒基地產、恒隆地產、新世界發展、領展及信和置業跌逾1%。





【09:20】友邦領跌 港鐵續捱沽

港股開市跌153點，恒生指數報28,612點；國企指數低開44點，報10,864點。



友邦保險回吐1.1%，報87.5港元，拖低恒指36點。中國生物製藥及創科實業低開1.6%及1.5%，是表現最差兩隻藍籌；上周發盈警的港鐵再跌1.3%，報53.5元。



其他重磅股偏軟，中國移動跌0.8%；騰訊跌0.7%；香港交易所跌0.5%；建設銀行跌0.3%；中國平安跌0.1%。



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