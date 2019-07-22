【即市分析】手機設備股有鑊氣　邊隻最值博？

東方產經專欄作者股博士：港股近期反來覆去，主要都係跟隨中美貿易戰發展及A股表現，不過部分板塊氣氛都開始有所改善，好似上周五有調查機構指華為在全球手機市佔率提升至15.7%，刺激手機設備股反彈，舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)及丘鈦科技(01478)均高收，難道板塊又開始發力？



現時港股交投不多，就算睇好某個板塊短期表現，宜盡量集中火力在具流動性的個股，以防市況一旦逆轉，亦有路逃生。



睇番舜宇基本面，集團早前公布6月手機鏡頭出貨量按年升近16%，表現算合理。投行富瑞就表示，集團上半年出貨量有望符合管理層指引，而手機攝像模組和手機鏡頭的出貨量數據都分別優於同業丘鈦科技和大立光，相信是舜宇受益於其與三星的關係。



至於花旗則指認為，集團車載鏡頭業務看到不俗的回升，維持買入評級，目標價105元；中金就維持舜宇跑贏大市評級和110元的目標價，與大和同為市場上最牛的目標價。另外，瑞信把舜宇的目標價由81.3元上調至84.6元，維持中性評級。由此可見，大行普遍看好集團前景。



有人可能會問，咁點解唔買瑞聲？事實上，一部手機可以有數個鏡頭，但發聲設備真係多極有譜，所以長遠而言，舜宇前景理應優於瑞聲，而這亦反映在兩者股價走勢上。



策略上，舜宇股價近期自6月初開始在70元樓下見底後反彈至今，上周五升2.8%報88.4元，重上100日及250日線，走勢利好，值得順勢跟進，目標挑戰紅底價100元，止蝕位83元。

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