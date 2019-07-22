瑞銀資管：市場風險趨升　對股票配置降為「持平」

瑞銀資產管理發布年中投資展望報告。該行宏觀資產配置策略主管Evan Brown表示，鑑於全球經濟增長放緩及中美貿易緊張局勢帶來的風險，對全球股票的資產配置已由加碼轉為持平。



不過該行預期中美貿易局勢將趨於緩和，因雙方都有強烈的誘因要避免難以承受的經濟和資產市場疲弱。



該行投資部門主管Suni Harford表示，對投資者而言，今年初的關注焦點是全球金融市場的急速上升，但投資環境一如往常複雜，同時仍存在許多風險。其中，美國經濟擴張在本月創下歷史最長紀錄，令人擔心「好事不長久」。



大多數投資者投資中國比例皆低於中國佔全球市場的百分比。該行中國股票主管施斌認為，如果A股如他們所預期被完全納入MSCI新興市場股票指數當中，A股將會佔該指數40%的比重。此外，主動式獨立配置能使投資者更加掌握中國成長機會。隨着中國經濟朝服務業和消費者為導向的產業發展，消費、資訊科技、醫療保健類板塊的許多新興驅動因素和創新企業正在崛起，發展速度更超越了傳統由投資主導的板塊。



其他新興市場方面，世界銀行預估新興市場將在未來5年內貢獻三分之二的全球經濟增長。而未來10年全球勞動年齡人口成長大部分也將集中於新興市場，使新興市場股票成為投資者投資組合中不可或缺的重要組成部分。



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