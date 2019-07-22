【專家點評】鄺民彬：汽車股上行空間有限

根據國統局數據，6月份全國汽車類消費同比升17.2%，除高於5月時的2.1%，按月亦增13.8%，不過其增長或因受月內汽車促銷帶動，銷量能否持續仍有待觀察。事實上，根據汽車流通協會數據，6月的汽車經銷商庫存預警指數為50.4%，雖然按月回落，但仍連續18個月於預警線之上，反映庫存具較大壓力。



由於內地開放汽車市場，將令行業競爭加大，加上經濟下滑及需求出現透支，料行業的盈利表現仍受較大考驗。近日股價反彈或為技術性，在銷售數據未出現持續回穩前，料板塊上行空間有限。



內地第二季經濟增長創27年新低，不過仍符合市場預期。同時，零售、投資及工業生產亦出現好轉迹象。雖然數據或反映經濟出現見底信號，但目前增長動力仍較疲弱。中央企業上半年累計實現淨利潤同比升8.6%，不過低於首季的升13.1%，出現按季回落。



早前公布6月中國官方PPI按月跌0.3個百分點，令市場憂慮上游通縮風險增加。根據市場數據，今年上半年，內地企業債違約額按年增加2.2倍至逾600億元人民幣，創紀錄新高。若此趨勢持續，將為內銀及整體金融業帶來系統性風險，投資者不能忽視。



此外，近日公布的美企業績表現多優於市場預期，而且聯儲局的褐皮書表示，目前經濟繼續以適度的步伐擴張，而未來數月經濟展望仍然正面。不過數據理想或影響聯儲局的減息步伐，而且近日中美貿易談判停滯，令投資氣氛更趨觀望。



港股近日的技術形態未見轉弱，不過成交動力不足，而且亦未回補月初的下跌裂口，料短線仍欠缺方向，29,000點為主要阻力位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬



（作者為註冊持牌人士）

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