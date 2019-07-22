【高盛推介】港股挫逾200點　恒指輪證選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五下跌；有報道指美國聯局計劃今個月減息25點子，遜於市場預期的50點子，但會因應市況再決定是否需要進一步減息。



恒指上周五升304點；周一(22日)跟隨外圍下跌，最新下挫逾200點，至28,500點水平。



投資者如計劃部署牛證，短線部署可留意今日新上市的貼價恒指牛(51259)。以及可留意收回價稍遠一點的恒指牛(51161)。而遠牛選擇則可留意恒指牛(50985)。



恒指牛(51161)收回價28,268點，行使價28,168點，換股比率10,000，槓桿比率73.0倍，宜短線即市部署。



恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，換股比率10,000，槓桿比率62倍，相同收回價牛證中槓桿最高。



恒指遠牛(50340)收回價28,068點，行使價27,968點，換股比率10,000，槓桿比率53倍，相同收回價牛證中槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，近熊選擇可留意恒指熊(50578)，以及可留意收回價稍遠一點的恒指熊(50680)。



恒指熊(50578)收回價28,876點，行使價28,976點，換股比率10,000，槓桿比率63.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。



恒指熊(50680)收回價28,938點，行使價29,038點，換股比率10,000，槓桿比率53.9倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(51259)收回價28,368點，行使價28,268點，槓桿比率84.0倍。



恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，槓桿比率62.1倍。



恒指牛(50340)收回價28,068點，行使價27,968點，槓桿比率53倍。



恒指熊(50578)收回價28,876點，行使價28,976點，槓桿比率63.5倍。



恒指熊(50680)收回價28,938點，行使價29,038點，槓桿比率53.9倍。



恒指購(27338)行使價29,338點，到期日2019年08月29日，實際槓桿33.1倍。



恒指購(28328)行使價30,448點，到期日2019年09月27日，實際槓桿29.7倍。



恒指購(26928)行使價29,028點，到期日2019年08月29日，實際槓桿29.6倍。



恒指沽(16512)行使價28,658點，到期日2019年09月27日，實際槓桿16.1倍。



恒指沽(14667)行使價28,068點，到期日2019年09月27日，實際槓桿18.5倍。



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