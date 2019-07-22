【即市分析】留意鐵塔能否收復2.1元關

東方產經專欄作者桃桃：自G20峰會後，中美貿易關係未見大幅改善，美國總統特朗普更不時擺姿態，所講的「放生華為」也只聞樓梯響。之不過，美國的制裁，不能阻止中國發展5G，未來官方將投入更多資源支持產業發展，5G概念股表現有望跑贏大市，當中最熱炒的，非中國鐵塔(00788)莫屬。



隨着中國正式發放5G商用牌照，電信營運商陸續投入5G基站建設，中國移動(00941)早前表示，期望在2020年底能達到城市級的覆蓋。



5G基站建設成為中國鐵塔的最大炒作主題，滙證早前發表報告表示，料首批5G相關建設項目將會在今年第三至第四季展開，塔站數目增長將於明年首季顯現，相信中國鐵塔會是中國5G的長期受惠者。該行又料，公司上半年整體收入將按年增長8.9%，維持予其「買入」評級，目標價調高7%至2.41港元。



走勢上，中國鐵塔上周股價失守10日及20日線2.1元水平，但14日RSI已見止跌。若未有貨，建議待重上2.1元水平，再作跟進。

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