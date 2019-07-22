【專家點評】陳政深：維信金科異動值得留意

港股成交持續淡靜，恒指動能不足，筆者對整體7月份走勢仍抱持偏向樂觀之態度，始終環球價幣政策均步向寬鬆，這方面肯定遲早會反映於投資市場之上。部署上，中線可注視強勢藍籌，以及分注具質素及故事之股份。



維信金科(02003)屬內地最早一批從事助貸業務的機構之一，公司主席馬廷雄及CEO廖世宏均是香港人，廖世宏2006年創立公司之前，已在本港金融行業有超過10年的工作經驗。既然份屬港資企業，維信金科十分着重風險管理，除擁有互聯網小額貸款公司和融資性擔保公司牌照外，過去亦未有涉足P2P業務。



截至去年底止，公司的註冊用戶超過5,970萬名，按年增長27.4%。於2018年下半年，線上信貸產品的總貸款實現量為103.5億元人民幣，較上半年增加32.7%。



宏觀環境方面，據前瞻產業研究院的數據，由17至22年的5年期間，中國消費信貸規模將維持15%以上增長，22年市場規模預計接近50萬億元人民幣。股份上周五(19日)抽高6%，或見資金收集，現時進場值博率高，止蝕位可設於8元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



