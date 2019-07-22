【午市重點睇】美匯企97.1　圓匯回軟

●美匯指數在亞洲市報97.18；圓匯曾回軟至108.07；歐元、英鎊變動不大，續企1.121及1.250。港匯報7.8076。在岸、離岸人民幣曾回調至6.88，最新在6.87水平。金價反覆企1,426美元；布油報63.2美元，紐油報56.16美元。道指期貨微升10點。



●港股28,500點爭持，恒生指數半日跌222點或0.77%，報28,542點，地產股跑輸。https://bit.ly/2SyOgp5

-鄭若驊夫旗下安樂工程跌穿招股價。

-異動股：旗下業務擬科創板上市，金軟曾彈9%。

-異動股：控股權已易手，中民築友曾飆80%。

-異動股：獲京東入股，彩生活彈近一成。

-魚缸通：散戶撈恒指牛證博彈。



●【即市分析】

-中芯國際長線值博。https://bit.ly/2M3tLQ3

-手機設備股有鑊氣，邊隻最值博？https://bit.ly/30NuGbu

-兩大強勢板塊中尋寶。https://bit.ly/2LyngoX



●A股快報：滬深三大指數半日收市均向下。https://bit.ly/2Y8iX5N



●科創板登場：安集科技半日飆逾4倍稱冠。https://bit.ly/2GlJeaI

-券商料科創板初期股價波動，離岸機構投資者觀望。https://bit.ly/32JZGLu

-科創板對市場有甚麼影響呢？https://bit.ly/2SvgYqR

-一文睇明科創板交易規則。https://bit.ly/2Ylpfms



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。https://bit.ly/2Z3F92c



●港元拆息︰1個月期重上2厘。



●人民幣兌每美元中間價為6.8759，下調124點子，結束兩連升。



●人行逆回購500億元人民幣。



●中國對歐盟、日本、南韓和印尼不銹鋼鋼坯等徵反傾銷稅。



●﻿全球經貿戰：南韓7月首廿日出口減13%，半導體重創。



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