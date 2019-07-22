【瑞通推介】中移及友邦輪證可吼？

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美企放榜進入高峰期，以及聯儲局會否減息半厘托市，道指上周五(19日)最多曾升近120點，尾市轉跌，收報27,154點，跌68點或0.25%。



恒指上周五曾高見28,809點，回補7月8日遺留的下跌裂口，收報28,765點，升303點或1.1%；今日(22日)早市恒指承接美股跌勢，最多回調270點至28,500點之下，其後跌幅稍收窄。



恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近9,200萬港元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映早前部署好倉的投資者趁升市沽貨套現，並有較多投資者買入淡倉看跌。



上海證券交易所的科創板今日正式登場交易，而部分險資在科創板公司股票的配售名單中。另外，市場開始關注MSCI在8月的第二階段增納A股權重因子，與A股走勢關連較大的內險



股表現易受牽動。平保今月初曾高見98元創歷史新高，近日大致維持於93至96元的區間內上落，股份今早隨市略回，回至95元樓下。上周五有近600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有32萬元淨流入。



中移動上月上客量加快，6月淨增客戶297萬戶，按月增4.68倍。當中，4G客戶淨上客618.8萬戶，按月增24%。股份上周五重上71元後遇阻，以近全日低位70.65元收市，但仍結束2日跌勢，並險守10天和20天線；股份今早隨大市回軟近1%，於70元水平整固，處各主要平均線之下，下一支持可參考近期低位69.2元。上周五有12萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有27萬元淨流入。



中國人民銀行推出11條金融業對外開放措施，當中包括放寬外資保險公司准入條件等。友邦上周五收升2.73%，以全日高位88.5元收市，連升3個交易日；今早則隨市整固，回至88元之下，跌約1%。上周五有近7,700萬元北水買入友邦。輪證資金流方面，上周五有逾160萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有213萬元淨流入。



長城汽車發盈警，料上半年盈利約15.3億元人民幣，按年減少58.6%，並將今年銷量目標下調近11%。股份今早曾挫逾3%，回落至5.5元水平，暫錄3連跌。上周五有44萬元淨流入其好倉。



瑞通相關界內證之選擇：

騰訊界內證(47055)下限價368.8元，上限價422.8元。

騰訊界內證(47059)下限價288.8元，上限價342.8元。

平保界內證(47068)下限價80元，上限價95元。

平保界內證(47069)下限價98元，上限價120元。

中移界內證(47071)下限價58元，上限價70元。

中移界內證(47072)下限價75元，上限價90元。



瑞通相關認股證之選擇：

平保輕微價外、中短期購(28831)行使價100元，2019年11月到期，實際槓桿11.7倍。



平保輕微價外、短期沽(16665)行使價88.88元，2019年10月到期，實際槓桿12.8倍。



中移輕微價外、中短期購(18812)行使價74.8元，2020年1月到期，實際槓桿10.8倍。



中移輕微價外、中短期沽(18814)行使價65.88元，2020年1月到期，實際槓桿10.6倍。



友邦輕微價外、中短期購(18389)行使價100元，2019年12月到期，實際槓桿10.3倍。



友邦輕微價外、中短期沽(18344)行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿10.2倍。



長汽輕微價外、中短期購(19278)行使價6元，2019年12月到期，實際槓桿5.1倍。



港交輕微價外、短期購(29156)行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿15.8倍。



港交輕微價外、中短期沽(16662)行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿11.2倍。



港鐵輕微價外、中年期購(20544)行使價56.88元，2020年2月到期，實際槓桿9.3倍。



鐵塔輕微價外、中短期購(17375)行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿7.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69235)收回價28,010點，槓桿比率37.6倍。

恒指熊證(50249)收回價29,190點，槓桿比率37.1倍。

騰訊牛證(69274)收回價346.1元，槓桿比率19.1倍。

騰訊熊證(50427)收回價375.3元，槓桿比率18.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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