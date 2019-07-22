【高盛推介】小米跌穿9元關　購證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：小米上周五(19日)下跌約1.2%，今日(22日)繼續下跌，早市更曾失守9港元水平，低見8.92元，為一個半月低位。



小米公布向逾2.05萬名選定參與者授予共2,053.8萬股授出股份，相當於公司已發行股份總數約0.085%，歸屬期為一年。此外，市場關注同股不同權股份會否在本月如期納入港股通內。



資金流向方面，觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去11個交易日皆錄得資金流入，合共約1,680萬元。當中上周三(17日)至上周五流入的資金均超過250萬元。



投資者現階段可考慮以行使價9至10.3元間的認購證作部署。



當中高槓桿的選擇可留意價外幅度約13%，年期約4個月的小米購(20504)。近日市場關注行使價在9.5元附近、12月到期的產品，投資者可留意當中槓桿較突出的小米購(18955)。



小米購(20504)行使價10.2元，2019年12月03日到期，實際槓桿6.7倍，行使價9至10.3元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



小米購(18955)行使價9.51元，2019年12月24日到期，實際槓桿6.1倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



此外，投資者如欲以更貼價的認購證作部署，可留意價外幅度約4%的小米購(19964)。



小米購(19964)行使價9.38元，2020年12月30日到期，實際槓桿2.7倍，貼價兼低街貨。



高盛小米認股證條款：

小米購(20504)行使價10.2元，到期日2019年12月03日，實際槓桿6.7倍。



小米購(18955)行使價9.51元，到期日2019年12月24日，實際槓桿6.1倍。



小米購(19964)行使價9.38元，到期日2020年12月30日，實際槓桿2.7倍。



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