樓價UPDATES：跑馬地豪宅大幅劈價去貨！

市場現劈價二手成交，跑馬地禮頓山望馬場景單位，前後累減360萬元，終以3,740萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●跑馬地禮頓山1座低層B室，實用面積約924方呎，兩房一套連工人套房間隔，外望馬場景，原先叫價4,100萬港元，及後累減360萬或約9%，以3,740萬元沽出，實用呎價約40,476元。



●南區淺水灣嘉麟閣1座中層A室，實用面積約1,775方呎，三房一套間隔，望海景，於日前獲租客以100,000元承租，實用呎租約56元。



●鰂魚涌康怡花園7月錄得3宗成交，周日單日連綠2宗成交，包括L座中層15室，實用面積605方呎，三房間隔，望城市景，以1,205萬元易手，實用呎價19,917元。



●柴灣杏花邨36座低層3室，實用面積499方呎，兩房間隔，望內街，以19,500元租出，實用呎租39元，租客屬於同區租客。



●小西灣藍灣半島9座高層C室，實用面積811方呎，間隔屬三房一套連工人套廁，獲買家以1,572萬元買入，實用呎價約19,383元，買家為外區客。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天1座中高層D室，兩房間隔，望泳池園景，實用面積約505方呎，叫價900萬元，放盤約3個月後，獲區內家庭客洽詢，雙方議價後減價20萬元，以880萬元售出，實用呎價約17,426元。



●大角咀港灣豪庭2座高層D室，兩房間隔，望海景，實用面積約344方呎，以18,000元放租約1個月，吸引外區客洽詢，減價1,500元，以16,500元租出，實用呎租約48元。



●大角咀利奧坊．曉岸2座低層G室，實用面積255方呎，屬一房間隔，望樓景，吸引外籍公司客承租，每月租金15,800元，實用呎租約62元。



●將軍澳日出康城2期本月暫錄約17宗買賣，其中領都2座左翼高層B室，實用面積822方呎，三房一套間隔，吸引用家承接換樓，成交價1,138萬元，實用呎價約13,844元。



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新界區



●上水龍豐花園A座高層2室，實用面積約502方呎，三房間隔，以680萬獲買家承接，實用呎價約13,546元。



●馬鞍山薈晴1座中層A3室，實用面積225方呎，開放式間隔，以12,500元租出，實用呎租55.6元。



●馬鞍山銀湖‧天峰5座中層E室，實用面積約572方呎，兩房兩廳間隔，望內園景觀，以888萬元成交，實用呎價約15,524元。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居10座中層A室，實用面積636方呎，三房一套間隔，向東南方向，買家一睇即中，單位放盤短短1天，議價近5萬元，以693.8萬元易手，實用呎價10,909元，為同類單位近3個月高價，買家為本區換樓客。



●屯門瓏門1座高層D室，實用面積482方呎，兩房間隔，叫價830萬元，放盤1個月，議價至798萬元成交，實用呎價16,556元，買家為同區換樓客。



●東涌昇薈8座中層C室，實用面積669方呎，兩房間隔，外望山景，零議價以910萬元沽出，實用呎價13,602元，買家為換樓客，目標購入正南兩房單位，曾到各區睇樓，見上址條件合適，一睇即中，立即入市。



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