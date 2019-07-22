細價股風暴：廉署起訴康宏案涉事的另外5人

繼證監會與廉政公署於2017年12月採取聯合行動後，廉政公署周一(22日)以串謀欺詐罪起訴另外5人。



廉政公署早前於2019年5月，以串謀欺詐罪起訴康宏環球(前稱康宏金融控股)前執行董事曹貴子。



康宏環球兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱遭廉政公署起訴，被指在2016年4月1日至2017年12月7日期間，透過安排康宏環球的附屬公司以超過8,900萬元的代價，收購一家由曹擁有的投資公司，與曹串謀欺詐香港聯交所、康宏環球及其董事會和股東。



陳麗兒亦被指在2014年6月1日至2017年12月7日期間與三名人士──康宏環球前執行董事麥光耀、康宏環球前經理黃淑安，以及鼎成證券有限公司總經理李易明──藉誘使康宏環球透過鼎成，向一家由麥作為股東及董事的經紀行支付超過4,960萬元的債券配售佣金，串謀欺詐聯交所、康宏環球，以及其董事會和股東。



曹與上述5人將於2019年7月24日在東區裁判法院提堂。



證監會將會就此案繼續與廉政公署通力合作。

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