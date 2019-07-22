【專家點評】陳汝銘：海隆受惠油氣龐大商機

海隆控股(01623)是一家為石油天然氣開發提供高端綜合油田設備和服務供應商，專注於油田服務、管道技術服務、油田裝備製造與服務及海洋工程服務。



集團去年全年收入32.22億元人民幣，同比增長20.7%；淨利潤為1.5億元人民幣，同比則增長19.8%；每股收益為0.0877元人民幣。末期派息每股1港仙。



油田服務分部收入11.34億元人民幣，同比增加28.8%，主因整體平均鑽機使用率改善、一體化服務，以及石油專用管材(OCTG)貿易活動收入持續增加。年內，集團與阿曼石油開發公司簽訂了兩個鑽井平台服務合同，並在伊拉克與英國石油公司簽署了一份價值8,500萬美元的合同。集團又與殼牌在阿爾巴尼亞簽訂了為期2年的延期合同，總價值高達2,800萬美元。而首個綜合服務合同在巴基斯坦按計劃執行，技術服務能力得到進一步發展。



在內地能源需求上升和從煤炭轉向天然氣的環境政策下，市場預計「十三五」至「十四五」計劃期間，油氣管道總投資將達到16,000億元人民幣，為行業帶來極大機遇。集團憑藉在管道塗層和檢測服務方面多年的經驗，又獲得海外高端客戶的認可，相信能顯著受惠，並有更大發展空間。建議在0.8元附近買入，目標1.2元，如失守0.7元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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