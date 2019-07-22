近六成受訪者料未來一年樓價平穩向上

香港置業行政總裁李志成預計，下半年樓價升幅將不及首兩季，樓價將呈窄幅上落，升幅約5%。他認為近日政治時件只會令成交量減少，惟對樓價影響不大。



該公司營運總監姚偉南稱，該行於7月時透過問券形式進行2019年置業意向調查，成功收集318份問券，有58.5%的人認為未來12個月本港樓價走勢平穩或有上升，按季增約6.3個百分點，看淡後市則約41.5%。另外有38.1%受訪者表示，計劃於未來一年入市，按季微增0.1個百分點，但較上年同期上升5.1%，可見樓價增長放緩，增加市民置業意向。



李志成又指，調查發現有48.4%受訪者認為中美貿易戰業樓市有負面或非常影響，按季增加1.9個百分點。



他又指，在一手空置稅影響下，發展商積極推盤，預計全年一手私樓註冊數達2.2萬宗，按年升近4成，兼創15年新高，而二手升幅料不及一手，全年註冊宗數達4.6萬宗，按年料漲6.3%。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。