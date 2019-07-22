Apple首款WiFi筆記簿電腦iBook　20歲生日了！

外媒報道，美國時間的周日(21日)，正是Macbook前身的iMac誕生二十周年的日子：1999年7月21日，紐約Macworld博覽會上，已故的蘋果公司(Apple Inc.)教主喬布斯在舞台上發布iBook。目標客戶是普羅消費者和學生用戶。



iBook以其獨特的翻蓋式設計，輕鬆地從那個時代的其他筆記簿電腦中脫穎而出。最初的顏色包括藍色和橙色，後來增加了石墨色、靛藍和青檸色。



當時的iBook售價為1,599美元（約12,4672港元），配備12.1英寸顯示屏，屏幕解像度為800×600，全尺寸鍵盤和触控板。它的鉸鏈上還有一個可伸縮的手柄，可以讓人拎著走，Apple稱它為「iMac to go」，意味可以移動的座枱式電腦iMac。儘管它重達6.7磅（約3公斤），但在20年前，已經可算是輕薄筆記簿電腦了。



iBook是第一個支持無線網絡的普羅消費產品，802.11b標准允許高達11mbps的速度。在當年，支持WiFi算是一個很先進的功能。不過它的無線網卡不是標配的，需要花購買99美元單獨購買，那時候蘋果的無線網卡叫AirPort 。除了這個，用戶還得買無線路由器，那時候普遍還是插網線，無線路由也是個稀奇的東西。



之後，2001年5月，iMac第一代停產，Apple推出一款經過重新設計的iBook，外觀不那麼卡通，像是常規的筆記簿電腦；2006年多彩的外觀又變成純白色聚碳酸酯的MacBook；之後則是金屬機身的到來。這款產品從多彩的塑料最終走向金屬，但它將永遠是Apple歷史上的重要組成部分。



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