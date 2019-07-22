注意！元朗及屯門區7金融機構分行停業

網傳屯門區會出現打鬥事件，有滙豐銀行職員透露，滙豐屯門分行已提早結束營業時間，允許該區員工提早下班。該員工並稱，基於安全問題，滙豐亦容許居住新界區的員工提早下班。



滙豐銀行其後確認，今午向員工發布有關通知，該行發言人表示，員工的安全是該行的首要考慮。



中國銀行(香港)(02388)發言人指，該行元朗區的四間分行，以及荃灣區兩間分行均已提早結束營業時間。



中信銀行(國際)亦宣布，因應目前市面情况，該行屯門及元朗分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。



另外，上海商業銀行宣布，屯門分行及元朗分行，需暫時停止營業，直至另行通知。華僑永亨信用財務指，元朗分行自下午三時起需暫停服務，直至另行通知。



大新銀行(02356)屯門分行及元朗青山道分行已暫停服務，直至另行通告。



華僑永亨銀行元朗分行及屯門分行亦需暫停服務，惟自動櫃員機服務不受影響。

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