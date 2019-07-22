【市後重點睇】金價曾觸1430美元　鎊匯失守1.25關

美匯指數反覆企97.2；圓匯回升至107.8水平；歐元續守1.121，英鎊再度跌穿1.25關，最新報1.2483。港匯報7.8075。在岸、離岸人民幣企6.87。金價一度衝高至1,430美元，現回落至1,427美元；國際油價衝高，布油報63.86美元，紐油報56.54美元。道指期貨升30點。



●恒生指數全日跌394點或1.37%，報28,371點，主板成交僅677億元；地產股捱沽，新地冧2.58%。https://bit.ly/2SyOgp5

-異動股：旗下業務擬科創板上市，金軟曾彈9%。

-異動股：私有化失敗，哈爾濱電氣急挫23%。

-異動股：正榮地產配股，半日跌1%成交居首。

-港股格局：麥嘉嘉料橫行持續，買內需股博跑贏。

-毋懼連環狙擊！安踏曾飆4%，再澄清指控。

-大中華地產停牌，涉配售新股。



●A股快報：3大指數收挫逾1%，滬指失守2900關。https://bit.ly/2Y8iX5N

-科創板登場：首批25隻股份首日上市，全日升幅介乎逾84%至400%，其中安集科技漲幅最大，全日飆升400.15%。



●亞洲股市：日股收跌50點，朝日集團瀉8.8%。https://bit.ly/2Z3F92c



●歐洲三大股市指數個別發展，英國富時100指數跌0.1%，報7,499點；德國DAX指數跌0.1%，報12,244點；法國CAC指數微跌約2點，報5,550點。



●【股匯攻略】A股推出科創板，仍未能令上證回升。https://bit.ly/2M5Xd8a



●【大行報告】

-富瑞削長汽目標價17%。https://bit.ly/2Y8pH3k

-中金上調中海油評級。https://bit.ly/30NHLS8



●【大師睇市】港股成交弱，難向上突破。https://bit.ly/2Yat4qR



●【名家貼士】陳蓓敏：中銀香港估值吸引。https://bit.ly/2Z0nnwG



●【專家點評】陳汝銘：海隆受惠油氣龐大商機。https://bit.ly/2Lywlhx



●利嘉閣向後勤員工發第2季花紅。



●鱷王都損手！橋水旗艦基金上半年蝕近5%。



●細價股風暴：廉署起訴康宏案涉事的另外5人。



●景順：不認為會發生貨幣戰，美元或續走強。



●天達資產管理：料美減息50點子，明年全球經濟衰退機會大。



●中原按揭經紀：轉按登記料隨大銀行調減優惠回落。

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