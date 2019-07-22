零售管理協會：今年銷售額料雙位數字跌幅

香港零售管理協會主席謝邱安儀在記者會上表示，在示威遊行期間，有部分零售商因關注員工安全而在部分營業時段關店，直接影響生意額。該會預期，政治因素持續發酵，本港今年全年銷售額有雙位數字跌幅，並不會因單一事件而調整。



她先後四次強調，該會冀港府盡快用和平方式，令社會回復穩定。



她表示，政治問題影響香港在國際上的旅遊形象，導致訪港旅客減少，而旅遊業作為本港經濟支柱之一，亦會拖累零售業或其他業界。即使零售商不位於示威區內，因旅客減少，也會有銷售下降，期望政府及其他業界組織能合作，共同維護本港在國際的形象。



至於訪港數字有增加，但銷售數字錄跌，「旺丁不旺財」的原因。謝邱安儀指，「旺丁不旺財」現象非自遊行示威開始，強調狀況一直存在，主要是中國旅客以體驗香港，而非購物為主，特別是在兩大交通基建開通後，旅客增加，但零售數字未見增長。



她又提到，整體零售業於2017年中起有好轉，但自中美貿易戰爆發後，人民幣貶值，加上近期政治因素，影響零售表現。自2018年底開始，珠寶鐘錶銷售開始有跌幅，並有擴大趨勢，反映中高端零售市場有放緩迹象。



她又透露，未聽到會員就政治事件而有「較災難性動作」，如關店、裁員等，而零售業界亦理解社會矛盾需要時間解決。對於有企業因示威活動而要求員工清假。她認為，這是零售商靈活的安排，相信零售從業員過去一直好勞碌，會理解公司提到清假或補假的要求。



至於清假或補假會否影響人才流失，她認為，視乎公司領袖能否讓員工理解箇中原因，強調這非單一公司問題，而是香港整體問題。



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