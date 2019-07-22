【fb直播】港股跌住等議息？

原本預期美國將減息半厘，點知外電報導指或只減0.25厘，港股上周彈完周一(22日)即跌番落嚟！內地科創板首日正式開市，首批交易的25隻股份全線向上，滬綜指及深成指則跌住收市！資金走晒去炒科創板，內地股市腳仔軟，聯儲局下周議息前恒指難有起色？減息幅度或少於預期，本地地產股捱沽！追揸沽策略？



有人歡喜有人愁，獲京東入股嘅彩生活(01778)曾急升超過一成、發盈喜嘅奧園健康(03662)早段急升後收市倒跌！同一板塊走勢點解咁參差？



沽空機構渾水五度狙擊安踏體育(02020)，話公司利潤率造假，不過股價照升，更重返被狙擊前水平；同業李寧(02331)逆市再破頂！體育用品股有勢，不失為避險之選？



《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。