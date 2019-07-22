畢馬威調查：港零售業面對租金高及人才短缺挑戰

會計師行畢馬威與香港零售管理協會發表《香港零售人才管理挑戰和未來策略》報告，發現業界目前正面對租金高昂、人才短缺及員工流失率高等挑戰。



該調查於今年首季訪問了本港281家不同界別的零售商高層代表，受訪者認為最難招聘的職位是前線客戶服務員和售貨員(各佔72%)，其次為提供科技、數碼化或電子商貿支援的技術員(64%)和主管或管理級員工(63%)。



有逾半受訪者均預計，人才短缺的問題將在未來兩年導致客戶服務質素下降、銷售增長放緩甚至倒退，以及員工士氣和生產力減弱。畢馬威中國亞太區消費品零售行業主管合夥人兼香港區科技行業主管合夥人利安生認為，業界需致力栽培香港新一代人才，並全面提升各個層面的技能，若傳統企業仍原地踏步，將會被時代淘汰。



香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，人力成本正處於歷史高位僅次於租金成本，而業界一直在平衡成本下，吸納人才。



她又提到，現時訪港旅客以來自中國內地的千禧一代佔大多數，他們絕大部分均精通科技，故善用科技對滿足相關消費者的需要十分重要。



調查又指，有64%受訪者稱未來兩年會考慮以加強員工培訓為首要策略，其他策略依次為增加員工獎勵(57%)，採用科技化服務或自動化(53%)，強調品牌提供的事業發展機會(52%)，以及聘請更多較成熟或年長的員工(52%)。



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