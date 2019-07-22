渣打行政總裁溫拓思被批自肥　傳董事會施壓減薪

渣打集團(02888)行政總裁溫拓思因退休金過高，被股東猛烈批評做法不恰當，惟溫拓思直斥股東做法「不成熟」。英國《金融時報》引述消息報道，渣打董事會正考慮向溫拓思施壓，要求他接受削減薪酬。



報道指，溫拓思的言論惹起部分大股東極度不滿，更形容他是否「失聰」，並會不斷向銀行施壓。有消息指，持股近16%的渣打最大單一股東淡馬錫，已聯絡該行並促請尋求解決方法，但未有指明要求削減退休金，或調動其職位。亦有投資基金認要求董事會，應採取方案滿足大服東的訴求。



事源該行5月份舉行的周年股東大會，當時有約四成人反對溫拓思的退休金安排，即於今年將獲得47.4萬英鎊(約459萬港元)的退休金，為英國大型銀行業界中最高。需留意是，由於渣打計算退休金的方法會計算股份分紅，有別於一般銀行僅計算管理層的現金薪酬，意味溫拓思最終可獲的退休金，高達現金薪酬的40%，故安排備受爭議。



渣打將於下周四(8月1日)發中期業績，市場預料稅前基本盈利為22.94億美元，按年微跌2.63%，而渣打早前亦宣布，今年內將回購15億美元股份，相信可為股價帶來支持。



市場亦聚焦是次業績，能否達到普通股權一級資本比率(CET1)維持13至14%、有形股本回報率(ROTE)至少10%、實現5至7%的收入增長等多個財務目標。



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