財經法情：承興主席被追債逾41億元人幣

在上海遭公安局刑事拘留的承興國際控股(02668)主席羅靜，及她用以持有承興上市股份的私人公司China Base Group Ltd.，現遭私募基金管理人上海歌斐資產管理(原訴)入稟香港高等法院，追債約41.46億元人民幣。



入稟狀指，原訴為創世核心企業系列私募基金的管理人，其以債權人身份於今年6月19日與涉案各方訂立股份抵押協議，債務人為廣東中誠實業控股及廣東承興控股集團(承興國際曾澄清此兩公司並非其成員公司)，押股者是China Base，羅靜則任擔保人。



原訴現根據上述協議向羅及China Base追款，涉及的主債務欠款約41.46億元人民幣。



根據承興國際上周四(18日)公布，公司於7月5日接獲原訴律師函件，稱China Base已把約6.76億股承興(約佔承興62.83%股權)押予原訴。該通告又表示，公司於內地兩個銀行戶口已遭限制使用，但無法確定原因。公司並指，內地警方最近搜查了羅靜於廣州的辦公室並扣押了若干文件，當中包括該公司於營運所涉及的大部分會計記錄，故公司截止今年6月底止年度的財務業績編製及審核可能會受到影響。



承興股份上周五(19日)起停牌，以待刊發有關構成公司內幕消息之澄清公告。



傳訊令編號：HCA1299/2019，HCA1300/2019



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