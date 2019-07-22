全球減息戰降溫　澳洲央行下月料按兵不動

全球央行爆發減息戰，但戰火有望降溫。外電報道，最新接受調查的40位經濟分析師中有39人預計，澳洲央行將在8月6日的政策會議上維持隔夜拆款利率不變。



在此之前，澳洲在6月及7月已連續兩個月減息後，分析師們預期需要更多貨幣刺激政策。



調查顯示，有25位分析師預計到年底隔夜拆款利率將降至0.75%，這意味底前至少還有一次減息。



另外，渣打和高盛的分析師更預計到年底隔夜拆款利率將降至0.50%，僅13人預計該行今年減息進程已結束。



澳洲央行研究暗示，自6月以來的連續兩次減息將在兩年內提振澳洲國內生產總值增幅升高0.25至0.4個百分點，推高通脹率0.1個百分點。



澳洲國民銀行表示，考慮到近年來經濟增長緩慢，這對收入是一個可喜的提振，不過澳洲當局需要進一步採取刺激措施來支撐經濟，如在立法下調個人所得稅之外，出台財政刺激措施。



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