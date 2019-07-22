總統高呼「高利率導致通脹」　呢個國家周四勢劈息3厘

外國傳媒報道，周四(7月25日)市場焦點當然是歐央行宣布議息結果，但還有另一焦點，就是土耳其央行勢料大幅減息。



該國央行周四將召開會議，為土耳其總統埃爾多安因減息步伐不夠快，狠炒前任央行行長後首次會議。目前土耳其利率為24%。



由於埃爾多安已委任了「親信」，因此外界很容易預期，土耳其央行新任行長Murat Uysal勢減息，唯一問題是減多少！目前市場估計，幅度最少3厘。



回顧埃爾多安在7月6日炒了Murat Cetinkaya，當時的副行長Murat Uysal被任命為行長。根據一位在場官員透露，埃爾多安在頒布解僱命令後，告訴他的執政黨內議員稱，一眾政客和官僚都需要支持他的信念，即「高利率導致通脹」。這位官員說，埃爾多安還威脅，任何人違抗政府經濟政策都會面臨後果。



埃爾多安一向表示，利率是「邪惡」。換言之，就算該國通脹面臨失控，也要減息，其觀點惹全球嘩然。



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