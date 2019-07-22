理財Campus：短炒唔過夜！揀股4式你要知

投資以外，投機總有人愛，配合港股近期偏向窄幅上落，長揸橫行股「冇肉食」，惟有勤力一點炒出炒入，密食當三番！不過，炒「即日鮮」(即日買入及賣出而不過夜)竅門多多，要密密賺茶錢不是易事，想賺多份日薪？不妨從揀股和炒法逐步解構。



【1. 瞄準熱門強勢板塊】

時勢造就短炒客？耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，自中美貿易戰後，客戶買賣策略趨向短炒為主。以該行為例，現時增至約四成客戶玩即日鮮，倘若炒衍生工具，一日買賣50次的都有；另外兩成人會炒中線，通常持股7至10個交易日；餘下四成會作較長線的收息部署。



他指，短炒客較喜歡部署熱炒板塊，例如近期較強勢的物業管理股，有時集體上升，就博每次速賺幾個價位。同業升幅有多有少，所以他認為賺錢關鍵視乎投資者功課是否做得足夠，知道同一板塊內不同公司的業務差別。其他板塊方面，5G是大勢所趨，相關設備股亦可分注投機炒作。強勢高息股如領展房產基金(00823)，也可吼位炒正股及相關窩輪。



【2. 高成交藍籌易走位】

部分藍籌股的股價波動性相對高，配合成交額也較高，較易讓投資者作即日鮮炒作。



信誠證券副總裁何智威表示，揀有波幅的藍籌股，倘看錯稍為捱價，也可守一守。相反如果在相對高位買了被斬倉的股份，就相當危險，若加上之後長期停牌，更加冇仇報。



他又認為，短線炒作藍籌股，可以留意資金在不同板塊間輪流炒作。就近期的市況而言，醫藥股如石藥集團(01093)、中國生物製藥(01177)；食品股如萬洲國際(00288)、蒙牛乳業(02319)；手機設備股如舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)的股價波動性足夠，適合作即日鮮買賣。



當這些股份在開市前時段錄相對高成交，但升幅未算多時，可考慮在9時30分開市時盡快買入，短炒博升一浸。但若成交不多，或市況較差，則不用心急。



【3. 五十大升幅榜尋寶】

ASC分析系統創辦人盧駿匡指，近期大市缺乏焦點、成交偏低，大價股無得炒，卻可考慮即市炒二、三線股份。



他建議大家可在開市首30分鐘內從50大升幅榜內，找出成交額最大的三、四隻，然後從中揀選走勢較佳、有明顯資金炒作的股份作即日鮮。當股份在開市初期未有跌穿開市價，可以考慮追入，並以開市價作為止蝕位。成交額愈多的股份愈要關注，相反，若升得多但缺乏成交，較易令投資者摸頂，不宜作即日鮮。



他補充，如果成交高的爆升股突破技術阻力位，將可吸引多一批技術派投資者的資金，從而令股價進一步向好。另外，大家可預先透過中央結算系統找出貨源歸邊、股權集中的股份，被炒上的機會亦較高。



【4. 新股首掛考驗身手】

新股上市首日往往走勢波動，成交亦多，同樣適合身手靈活的即日鮮投機者。



不過，盧駿匡認為，新股在上市首日較難炒和捕捉出入市位，因其會受制於分派情況，抽中的投資者亦普遍會見升沽貨。反而，若上市翌日仍見資金追捧，兼股價成功突破首日高位，反映上方沒有蟹貨，可以炒多浸。



許繹彬補充，有些即日鮮投資者專吼半新股，如一再翻炒的中煙香港(06055)、翰森製藥(03692)，股價波動大，速賺10個價位就走；有些專炒騰訊(00700)、舜宇等大價股，每次見有5、6個價位就可出入圖利；另有些專揀不需要繳付印花稅的交易所買賣基金、窩輪和牛熊證炒作，節省交易成本，可謂各適其適，有錢賺就得。



●嚴守不過夜 賺蝕每日清

揀中適合即日鮮的股份，還需技術配合，才能提高勝算。以下是專家們的錦囊。



即日鮮講求嚴守紀律，不論是投入注碼、止蝕止賺、以至時間都要控制好。ASC分析系統盧駿匡表示，若決定炒即日鮮，要嚴守不持資過夜，不論賺蝕都要在收市前清貨，以防過夜變長揸。他認為，即市炒作的優勢是可見到股價即時變化，不會出現超出預算的升跌裂口。



信誠證券何志威指，炒即日鮮需要在開市期間緊貼市況，不適合打工仔或需要專注家頭細務的家庭主婦。以他觀察，不少短炒投資者較長線投資者成功，因前者嚴守止蝕，「拎得起放得低」。他建議設立止賺止蝕位的幅度應合理，寧願每次賺少少走，也不要太大貪，一旦股份倒跌便會得不償失。



資金分配方面，耀才證券許繹彬建議一般投資者可考慮50%持有現金、各25%用作投資和投機。至於有意見認為逢周五港股成交相對低不宜炒即日鮮，以及要善用技術分析，他認為未必要照辦煮碗，因日日都會有相對強勢的板塊，從而找到短炒機會；至於技術分析在成交少的股份不適用，因人為因素可令圖表出現技術陷阱，大家務必要留意。



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