【拆局】「鱷王」輸得甘　皆因過早睇淡？

外國傳媒報道，自今年初已不斷揚言看淡股市的「鱷王」達利奧，其創辦的對沖基金Bridgewater旗艦基金Pure Alpha，今年上半年表現創下逾20年最差，因市場炒作央行放寬貨幣政策，全球股市及債市皆上揚，令該基金大跌眼鏡。



截至6月30日止上半年，Pure Alpha累蝕4.9%，較今年1月時蝕4.5%擴大，反映該基金完全沒有「食正」股債升浪，「鱷王」有過早睇淡之虞。



不過，報道又引述知情人士指出，若截至7月中，該基金蝕幅收窄至1.45%，反映7月上半月基金有較大幅度的正回報，但相對標指今年以來累升逾18%，以及FTSE世界指數累漲超過15%，明顯大幅跑輸。



Bridgewater管理資產達1,600億美元以上，故旗下基金回報表現一直備受關注，同時反映「鱷王」影響力仍在，因他極力主張買金。旗艦基金7月蝕幅收窄，或許與金價大幅上揚有關，而不是增持股票或債券所致。



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