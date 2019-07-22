深度解構：內房湧港籌500億　因何「十萬火急」？

內地房地產企業今年下半年境內外到期償還債券額，合共高達7,000億元人民幣，惟近期內房融資環境再有被收緊情況，促使房企尋找各項融資渠道。據東網統計，7月初至今，內房企業單是在港發行債券金額已近500億港元，規模較上月全月急飆逾八成半。而正榮地產(06158)亦宣布配售集資。



內地金融數據商Wind(萬得)統計，今年內房企業境內債到期量達508宗，涉及金額5,303.02億元人民幣，規模按年增加28.88%；海外債方面，年內有237.57億美元到期，按年亦增加30.91%。



事實上，近期多家內地信託公司被中國銀保監會作窗口指導(即口頭勸喻式監管)，要求控制房地產信託業務規模。平安證券分析師楊侃指出，銀保監五月份表明重點關注銀行、信託機構為房地產開發項目提供融資的情況，近日再進行窗口指導，很可能是因為當局認為監管效果未達預期，相信未來房地產企業併購活動將持續受影響。



此情況下，近期內房企業亦加速發債。據統計，本月已有16家香港上市內房企業在港發行優先票據，當中美元債總額達59.1億美元(約460.98億港元)，連同中國海外(00688)在期內發行的5.5年期20億港元債券，以及旭輝控股(00884)發行的16億元人民幣債券，月初至今內房企已透過發行債券集資499.12億港元，較6月份的發行額近270億港元大增85.21%。



內房企業除發行債券外，亦有透過配股來融資。正榮地產公布，以先舊後新方式配售最多約2.44億股新股，佔擴大後股本約5.6%，每股配售價4.95元(港元‧下同)，較上周五收市價5.05元折讓1.98%，集資約12.11億元。公司預期所得款項淨額約11.99億元，將用於未來有可能出現的投資機會，以及作為其一般營運資金。公司又指，股份將配售予不少於6名屬獨立第三方的投資者，料不會有承配人成為主要股東。



對於內地政府近期採取措施收緊房企的多個融資渠道，評級機構惠譽指，發改委在本月12日要求房企只能將境外新發行債券所得款項，用於置換未來1年內到期的中長期境外債務，估計若發改委長期執行這類政策，近年對業務重大資本投入、周轉率較低的房企便將面臨資金鏈壓力，企業或要依靠出售更多資產來提高流動性。



不過，平安證券楊侃認為，房企融資門檻進一步提高，實力較強的大型房企在取得資金及控制成本上會更具優勢。券商美銀美林亦指，基於當局收緊內房融資，料投資者會轉倉投資至大型房企，該行首選在一、二線城市有業務的華潤置地(01109)、中國海外、融創中國(01918)及世茂房地產(00813)等，認為該些企業受潛在政策影響相對較少。



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