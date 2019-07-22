樓價UPDATES︰紅磡半島豪庭劈價150萬

樓市交投減慢，部分業主願減價出貨，紅磡半島豪庭有單位減150萬元後獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●半島豪庭1座高層C室，實用面積1,005方呎，屬套三房間隔。業主原開價2,500萬元，因見市場受不明朗因素困擾，願提供較大議價空間，終以2,350萬元易手，實用呎價23,383元，單位18年升值約2.5倍。



●在買家需求帶動下，各區細單位均有價有市。將軍澳海天晉7A座高層C室，實用面積374方呎，享海景，曾叫價780萬元，雖然減至730萬元沽出，但仍創項目一房戶新高紀錄，實用呎價19,519元。原業主持貨3年多，單位升值約36.2%。



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新界區



●火炭豐景花園B座低層03室，實用面積537方呎，原則屬三房，已改為兩房間隔，享吐露港海景。單位放盤兩個多月，獲區外換樓人士以750萬元一口價連車位承接，實用呎價13,966元。原業主於2010年以280萬元購入，期內升值近1.7倍。



●天水圍居屋連錄承接，天盛苑N座高層2室三房戶，五月底時於未補價第二市場開價約650萬元放盤，終獲綠表買家以約580萬元購入，實用呎價8,923元。原業主於持貨14年，帳面賺約483.2萬元，單位期內升值近5倍。



●換樓需求持續，個別盤源不多的洋房項目不乏買家承接。西貢匡湖居一期單號屋獲買家以3,078萬元同類高價購入，呎價達29,370元。上址實用面積1,048方呎，連1,127方呎花園及17呎私家船位。



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