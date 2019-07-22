道指高開47點　Apple獲調升目標價

多隻重磅股本周公布業績前，美股周一早段靠穩，道指升47點，報27,201點，納指漲34點，至8,181點。



高盛認為，標指今年累漲19%，已接近合理價值，進一步上升空間有限，該行策略員科斯廷指出，雖然利率和稅率低企對股市帶來支持，但二○年每股純利預測下調及政策不明朗將限制上升潛力



本周公布業績的網購巨人亞馬遜，獲KeyBanc調高目標價，由2,100美元上調至2,200美元，理由是今年Prime Day促銷日成績理想；德銀更將亞馬遜目標價由2,315美元調升至2,515美元，反映收入加速增長和邊際利潤改善，重申「買入」投資評級。亞馬遜股價周一早段報1,971.79美元，漲0.37%。



至於蘋果公司（Apple Inc.）業績將於下周出籠，摩根士丹利周一亦調高Apple目標價，由231美元上調至247美元，為眾預測中第三高，該行分析員Katy Huberty認為，市場充斥對Apple的負面情緒，但相信九月季度盈利指引遜預期的機會偏低。Apple股價周一早段報204.54美元，升0.96%。

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