BeyondMeat上市至今累漲逾6倍　神話能否持續？

外媒報道，全球首隻人造肉上市公司BeyondMeat於5月2日在納斯達克上市至上周五(19日)止，股價已升至170.34美元，較招股價25美元累升達5.8倍，後勁依然十足。該股周一(22日)開市早段續升4.7%，至185.16美元，上市至今累飆6.4倍。



2019年美國IPO市場火爆，除了Uber這類明星「獨角獸」外，也包括來自中國連鎖咖啡店瑞幸、遊戲直播平台鬥魚等。不過，以上這些融資總額接近1,000億美元的明星企業，卻被一家名不見經傳的人造肉企業BeyondMeat搶走風頭。



該股最大、同是最早的投資者之一，正是市值近300億美元的Tyson Foods，該公司在2016年持有BeyondMeat半成股權，後來增持至6.52%。



不過，在其上市前，Tyson已退出，足證對人造肉市場有所保留。分析師亦認為，如果未來收入如預期般增長，其他投資者也可能會趁機套現，因持續的分析表明，該股可能是一時的潮流，不適合長線投資。



有分析師指，該股現價180美元，不用技術分析了解，股價已過高。市場相信，其合理估值應在150美元水平，故不排除短期有回落空間，不會無休止上升。



另外，肉類替代的市場太小了，根據調查，預估到了2023年，全球肉類替代市場規模才達64億美元，遠低於目前BeyondMeat的百億美元市值。不過，亦有一些分析師預測，到2030年，肉類替代市場規模將上漲到1,000億至1,400億美元，惟太長遠了，數據僅供參考。

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