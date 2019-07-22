如涵之後　再有網紅股傳赴美上市？

小編收到風，內地又有「網紅股」部署集資！講緊嘅係有淘寶第一網紅主播之稱嘅薇婭（Viya）背後嘅經紀公司謙尋。至於會唔會同今年四月初喺納斯達克上市嘅如涵控股一樣，選擇遠赴美國上市，定係引入天使基金作股權投資，就暫時未有定案。



講番薇婭，佢嘅個人資料真係保密得滴水不漏，至今外界連真名係咩都唔知。不過，聽聞佢犀利到喺淘寶上，幾乎無嘢係賣唔出！實質係點絲絲唔知，但數據顯示，薇婭依家係淘寶嘅銷售冠軍，仲喺內地今年嘅「618購物日」，為淘寶帶動5億元人仔成交，個人身價超過千萬元人仔。



至於謙尋就係由薇婭嘅老公董海鋒創辦，目前公司嘅簽約明星主播有36位。據講，謙尋現時獲得超過8,000個供應商支持，利用主播喺網上售賣商品背後嘅供應鏈非常龐大。



之但係，其實謙尋同如涵都好鬼似，佢哋同樣過分依賴自己嘅王牌網紅，即係薇婭同張大奕。如涵喺納指上市後，截至上周五止股價已經累跌咗超過70%，照咁睇嚟，如果謙尋都想部署集資上市，就諗吓計仔去挽回投資者嘅信心。



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