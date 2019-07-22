財經評論：智能產品銷情遜　經濟動能更趨弱

縱使全球主要央行有意聯手放水挽救經濟，但實體經濟積弱不堪，市場上亦沒有創新產品激活消費者需求。據最新數據顯示，作為全球經濟增長主力的智能產品銷情依然遜色，距離下一波換機熱潮恐怕仍要等數年，加上貿易戰拖慢投資，經濟難關重重，單靠減息是杯水車薪，或許新一波消費狂熱未到，衰退就已降臨。



有國際著名研究機構發表報告估計，今年全球智能手機出貨量恐跌至17.45億部，按年跌3.8%，銷量則按年減少2.5%。一旦預測正確，銷量倒退幅度將創史上最大紀錄，主因是新款手機未能提供劃時代的新功能、效率或體驗，難以吸引用戶付費升級。以目前狀況來看，若要智能手機銷情回復數年前般熾熱，就要等5G發展成熟，惟按估算，最快要等到2023年或4年後，5G手機佔整體比重才有望達51%。



換言之，未來3年左右全球經濟增長依然缺乏亮點，由於利率已極低，單靠央行撐市，恐怕苟延殘喘一年後就無以為繼，因真正的經濟推動力量在於企業投資及民眾消費，藉着借貸產生乘數效應、由上而下環環相扣，方能讓各階層分享成果。



事實上，上述推敲得到南韓經濟數據印證。該國披露，7月首20天出口按年大跌13.6%，主因是半導體出貨量急瀉三成及全球整體需求疲弱。按此估計，全月出口勢按年下降，創連跌8個月頹勢。值得留意的是，當地7月首20天對中國出口大跌19.3%，反映組裝訂單疲弱，為智能手機需求匱乏的重要證據，同時反映中國7月整體進口下跌居多，某程度上預示經濟依然呆滯。



除了上述一連串科技相關數據外，周一亦是有中國「納斯達克」之稱的上海科創板首日正式發市，相關股份表現固然惹關注，惟前景更需留意！隨着中美貿易戰禍及科技巨企，令專門尋找初創企業的風險投資在中國出現價量齊跌，今年第2季風險投資在內地投放量大減77%，至94億美元，簽約量亦急挫近半，至698宗；相比去年第2季創下413億美元歷史新高，可謂天淵之別。這切實反映科創前景轉趨暗淡，不但智能手機「硬件」受挫，連「軟件」創新也勢減產，對就業及消費或多或少構成打擊。



事到如今，全球經濟的寄望在於5G，其引伸眾多全新商機、甚至全面消費升級浪潮，惟目前國際形勢似是要打消耗戰，不但已拖垮更換熱潮，更有可能讓經濟進入長期停滯，投資者實不宜對未來數年寄予太大厚望。



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